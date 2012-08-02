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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۷

اکبری تاکید کرد:

کتابخانه های دستگاه های دولتی اردبیل فعال شود

کتابخانه های دستگاه های دولتی اردبیل فعال شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل بر ضرورت فعال سازی کتابخانه های ادارات و دستگاه های دولتی اردبیل در راستای ارتقاء کتابخوانی در جامعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید اردبیل اضافه کرد: فعال سازی کتابخانه های ادرات، تحول در حوزه کتابخوانی را در پی دارد.

وی افزود: در بعضی ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی اقداماتی صورت گرفته اما باید با همکاری و هماهنگی نهاد کتابخانه ها این مراکز ساماندهی شده و آمار دقیقی از میزان فعالیتها و عملکرد آنها به دست آید.
 
اکبری با اشاره به موفقیت اخیر انجمن کتابخانه های اردبیل در کشور، تلاش ویژه در راستای توسعه کتابخانه ها و ارتقاء سطح سرانه مطالعه مفید را ضروری دانست.
 
رئیس انجمن کتابخانه های اردبیل ابراز امیدواری کرد با وجود عضویت افراد اندیشمند و فرهیخته، انجمن اردبیل همچنان به روند روبه رشد خود ادامه دهد.
 
وی همچنین راه اندازی چهار ایستگاه مطالعه در اردبیل را با هدف ترویج فرهنگ مطالعه کتاب در بین شهروندان مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: در مراحل بعدی این طرح باید بیمارستانها، ورزشگاهها و اداراتی که دارای بیشترین میزان مراجعین و کارکنان هستند، اجرا شود.

اکبری برنامه ریزی برای قشرهای مختلف جامعه از جمله زنان خانه دار و شاغل و همچنین دانش آموزان و دانشجویان را از مباحث قابل طرح در انجمن دانست و تصریح کرد: موفقیت در اجرای این طرحها موجب تحول در امر مطالعه خواهد شد.

وی همچنین از ساخت سه باب کتابخانه روستایی در روستاهای آراللوی بزرگ، شام اسبی و انزاب خبر  داد و خواستارتامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ها شد.
 
کد مطلب 1664244

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