سامانه اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پسندیده افزود: برای خدمات رسانی الکترونیک به مردم و تعامل دوسویه این سامانه فعال شد و مردم از طریق آن می توانند از آخرین فعالیتها دربخش محیط زیست آگاه شوند.

وی گفت: در این سامانه، بخشهایی همچون سایت ها و لینک های مهم شامل مشاوران جوان اداره کل، اوقات فراغت، سامانه سامد، مهر ماندگار، بخشهای گالری عکس، مقالات، تقویم و اوقات شرعی، اخبار اداره کل و اطلاعیه ها گنجانده شده است.



پسندیده افزود: معرفی سازمان، خانه خبر، محیط زیست استانها، ساختار سازمان، نقشه سایت، انتقادات و پیشنهادات و ارتباط با ما از دیگر بخشهای این پورتال است.



وی یادآور شد: این سامانه به نشانی الکترونیکی Alborz.doe.ir راه اندازی شده و شهروندان می توانند از اخبار زیست محیطی و به روز استان البرز در این پورتال استفاده کنند.



سومین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان یادواره شهدای بخش آسارا برگزار شد



جام رمضان یادواره شهدای بخش آسارا 11 تیم در دو گروه 5 و 6 نفره در سالن شهدای آدران شروع شد.



تیم های شرکت کننده در این جام: امیرکبیر سیرا ، جاوید کندر ، مورود ، پارسیان نساء ، استقلال پورکان ، شهرستانک ، بسیج کندر ، خوزنکلا ، پورکان ب ، نشترود ، باغ پیر هستند.



داوری این دوره از مسابقات را هیئت فوتبال کمیته داوران کرج بر عهده دارند.



نرم افزار زندگی نامه امام حسن مجتبی (ع) در کرج طراحی و تدوین شد



مدیرعامل بنیاد خیریه فاتح کرج اظهار داشت:در این نرم افزاز زندگی نامه، احادیث، داستانها و حکایات مربوط به کریم اهل بیت عصمت و طهارت (ع ) گنجانده شده است.



محمدخلیلی فرد افزود: این بسته الکترونیکی معنوی در سیستم انروید2/2 به بالا قابل اجرا در گوشی های تلفن همراه است.





خلیلی فرد گفت: علاقه مندان می توانند به سامانه الکترونیکی با نام 'امام حسن مجتبی (ع)/حق الحقیق ' به نشانی اینترنتی www.hagh-olhaghigh.com مراجعه نمایند.

وی اظهار داشت: این نرم افزار با هدف آشنایی بیشتر مردم با زندگی نامه دومین امام معصوم شیعیان طراحی و تهیه شده است.