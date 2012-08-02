بازگشت مس کرمان به شرایط آرمانی در بازی با استقلال/ مس به حمایت تماشاگران نیاز دارد

احمد حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مثل سال های اخیر فصل را بد شروع کردیم و این برای تیمی که می خواهد فصل خوبی را پشت سر بگذارد اصلا جالب نیست.

وی گفت: در بازی با تراکتورسازی هم اسیر اشتباهات داوری شدیم و گویا در این فصل قرار است همه دست به دست هم دهند تا تیم ما به مشکل بربخورد!

حسن زاده در رابطه با مشکل گلزنی مس کرمان در این فصل گفت: گمان می کنم هنوز به تمرکزی که لازم است در زمین حاضر شویم دست پیدا نکردیم.

وی با بیان اینکه ما مهاجمان خیلی خوبی در تیم داریم افزود: روز گذشته عنایتی به شوخی گفت من از فاصله چهار راه احمدی تا ورزشگاه به مس گل زدم ولی نمی دانم چرا این فصل در مس توپ های ساده تر را نمی توانم گل کنم!

حسن زاده اظهار داشت: فکر می کنم تیم ما پس از دریافت گل دچار استرس شدیدی می شود و از آنجا که در تمام بازی های قبل گل اول را ما دریافت کردیم شما دیدید که تیم ما عجولانه حمله می کرد و برای همین نمی توانست از موقعیت های خود استفاده کند.

این بازیکن با تایید فقدان یک هافبک بازی ساز در مس کرمان تصریح کرد: متاسفانه یک هافبک خلاق و بازی ساز که در زمان گره خوردن بازی بتواند با پاس های خود تیم را بیشتر رو به جلو هدایت کند در تیم ما وجود ندارد.

مهاجم تیم مس نقش مسائل حاشیه ای در تیم خود را پررنگ دانست و گفت: مسائلی وجود دارد که هر چقدر هم بخواهیم نسبت به آن بی تفاوت باشیم ولی به هر شکل روی بازیکنان اثر می گذارد.

وی یادآور شد: مواردی مثل شعار تماشاگران قطعا در روند تیم ما می تواند موثر باشد و من امیدوارم در روزهای آتی این مسائل حاشیه ای در تیم ما کمتر شود.

حسن زاده در رابطه با خروج تیم مس از این وضعیت گفت: بازی برابر استقلال می تواند نقطه عطف برای تیم ما باشد.

وی با بیان اینکه ما با کسب یک نتیجه خوب از این بازی می توانیم به شرایط آرمانی برگردیم افزود: خوشبختانه در دو فصل اخیر موفق شدم به استقلال گل بزنم و امیدوارم با تکرار این اتفاق در بازی این هفته سبب شوم که تیم از وضعیت بد روزهای اخیر فاصله بگیرد.

وی در رابطه با آخرین وضعیت خود گفت: در دو بازی قبل به نوعی غیرت گذاشتم و بازی کردم چرا که هنوز مصدوومیت زانوی من خوب نشده بود و همین فکرم را درگیر می کرد.

حسن زاده گفت: در حال حاضر شرایط بهتری دارم و می توان 90 دقیقه برابر استقلال بازی کنم.