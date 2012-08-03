ارائه مشاوره به داوطلبان مجاز کنکور/شناسایی 125 اثر تاریخی در سرپنیران

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان نخبه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 17 مرداد ماه به مدت سه روز به داوطلبان ورود به دانشگاه مشاوره می دهند.

مدیر اجرایی برنامه روز معرفی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: دانشجویان نخبه در مقاطع و رشته های مختلف با هدف آشنا کردن داوطلبان ورود به دانشگاه با رشته ها، توانمندیها و ا مکانات مختلف علوم پزشکی شیراز در برنامه روز معرفی این دانشگاه که از 17 تا 19 ماه جاری برگزار می شود شرکت می کنند.

علی نورافشان افزود: هر ساله تعدادی از برترین های کنکور سراسری جذب دانشگاه علوم پزشکی شیراز می شوند و این مرکز آموزشی نیز با امکانات و برنامه هایی که دارد در راستای شکوفایی هر چه بیشتر استعدادها و توانمندیهای جوانان آینده ساز ایران اسلامی گام بر می دارد.

نورافشان بیان کرد: در برنامه روز معرفی دانشگاه، داوطلبان از طریق بروشور و پمفلتهای مختلف با توانمندیهای آموزشی، پ‍ژوهشی و فرهنگی علوم پزشکی شیراز آشنا می شوند.

وی گفت: علاوه بر دانشجویان نخبه مشاوران آموزش و پرورش و اساتید دانشگاه نیز از 17 تا 19 مرداد ماه با حضور در برنامه روز معرفی دانشگاه به صورت حضوری به سئوالات و ابهامات داوطلبان در زمینه انتخاب رشته، آینده شغلی هر رشته و دور نمای ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی پاسخ خواهند داد .

شناسایی 125 اثر و محوطه تاریخی در دشت سرپنیران

مسئول میراث فرهنگی شهرستان پاسارگاد از اتمام بررسیهای باستان شناسی دشت سرپنیران واقع در شهرستان پاسارگاد، خبر داد.

محمد نصیری حقیقت گفت: این بررسیها که به منظور شناسایی آثار و محوطه های تاریخی- فرهنگی این منطقه از اردیبهشت ماه سال جاری به همت کارشناسان ارشد باستان شناسی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد آغاز شده بود طی تلاش های دو ماهه به اتمام رسید.

وی افزود: در این بررسی که به صورت پیمایشی انجام گرفت، حدود 125 اثر و محوطه تاریخی- فرهنگی از دوره های مختلف شناسایی شد.

نصیری حقیقت تصریح کرد: دوره های شناسایی شده بر اساس مدارک و شواهد باستان شناختی شامل دوران میان سنگی، نوسنگی، پیش از تاریخ (روستا نشینی)، تاریخی و اسلامی است که قدمتی حدود 12 هزار سال پیش تاکنون را در بر می گیرد.

وی با اشاره به ادامه چنین روندی به منظور شناسایی مناطق بکر تاریخی در این شهرستان افزود: با توجه به حجم بالای کار انجام گرفته تهیه گزارش نهایی بررسیهای صورت گرفته تا پایان شهریور ماه سال جاری به طول خواهد انجامید.

دشت سرپنیران در محدوده شهرستان پاسارگاد و در قسمت جنوب شرقی دشت پاسارگاد قرار گرفته است. این دشت که دهستان سرپنیران در آن قرار دارد شامل تعداد زیادی روستا و آبادی به مرکزیت روستای نعیم آباد است. این منطقه به صورت یک دشت میان کوهی است که درازای آن حدود 30 کیلومتر و پهنای آن نیز حدود پنج کیلومتر است.

رشته کوه هایی همانند یک دیوار طبیعی پیرامون دشت را فرا گرفته و به همین دلیل این دشت تنها از سمت شمال غرب به صورت طبیعی با دشت پاسارگاد مرتبط است. آخرین قسمت شرقی دشت سرپنیران به صورت دره های عمیق و کوه های بلند پایان می گیرد که مرز میان سرپنیران و شهرستان ارسنجان است.

ترکیب اعضای انجمن خیرین کتابخانه ساز فارس در کشور بی نظیر است

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس گفت: حتی با اهدا یک کتاب هم می توان واقف کتابخانه بود و ترکیب اعضای انجمن خیرین کتابخانه ساز فارس در سطح کشور بی نظیر است.

حجت الاسلام اسماعیل پور در دومین جلسه هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز استان فارس گفت: اهمیت کتابخوانی و وقف کتاب متناسب با زمان بوده و اکنون رویکردهای فعلی نهاد در حوزه خیرین به سمت برنامه های نرم افزاری و فرهنگی است و ترکیب اعضای انجمن خیرین فارس درسطح کشور بی نظیر هستند.

وی ضمن توضیح در خصوص پیشینه وقف در استان فارس گفت: صرفا کسانی که ساختمان یک کتابخانه را بنا می کنند خیر کتابخانه ساز نیستند. حتی با اهدا یک کتاب هم می توان واقف کتابخانه بود.

وی افزود: این اداره کل بیشترین تلاش و سعی را برای ارتقای برنامه های نرم افزاری قرار داده زیرا نباید کتابخانه ها را به عنوان دستگاه دست چندم بدانند در همین راستا وجود سند راهبردی و نقشه راه به این هدف کمک والایی میکند.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس تاکید کرد: ایستگاههای مطالعه باید با مدیریت گسترده و جامع تری دنبال شود وکتابخانه های عمومی مستقل نیز باداشتن مجوز زیر نظراین اداره کل به سوی استاندارد شدن گام بردارند.