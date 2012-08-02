ایتالیا اکنون نیازی به کمک اتحادیه اروپا ندارد/ در پی بسته نجات مالی نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ماریو مونتی" نخست وزیر ایتالیا روز گذشته در یک کنفرانس خبری پس از دیدار با نخست وزیر فنلاند اطمینان داد که اوضاع اقتصادی کشورش در صورت همکاری با کشورهای عضو منطقه یورو پیشرفت می کند.

وی افزود: ایتالیا نیازی به دریافت کمک های خارجی ندارد، بنابراین در پی دریافت بسته های نجات مالی از اروپا نیستیم.

این اظهارات درحالیست که کارشناسان و تاجران بخش های اقتصادی حالا این ترس و نگرانی را دارند که بعد از اسپانیا، ایتالیا نیز گرفتار تاثیرات حاصل از آشفتگی بازارها شود. بخصوص اینکه این احتمال وجود دارد که اسپانیا برای مقابله با کسری بودجه تقاضای کمک دیگری از اتحادیه اروپا کند.

از سوی دیگر بر اساس نظرسنجی مؤسسه "ISPO" و روزنامه "کویرا دلاسرا" 55 درصد از ایتالیایی ها که کشورشان در بحران مالی دست و پا می زند، دیگر به یورو به عنوان پول رایج کشورشان اعتمادی ندارند.