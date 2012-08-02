به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه کشورمان که در یک سفر سیاسی - رسانه‌ای در چین به سر می‌برد، عصر امروز پنجشنبه 12 مرداد ماه پکن را مقصد شانگهای ترک کرد و در حال حاضر در این شهر چین به سر می‌برد.

وی در نخستین بخش برنامه‌هایش در شانگهای، صبح روز جمعه 13 مرداد با جیانگ زو شینگ معاون دبیر کل دولت محلی شانگهای دیدار و گفتگو خواهد کرد.

رامین مهمان‌پرست در حال ترک پکن به سمت شانگهای

وی در ادامه برنامه‌هایش از گروه رسانه‌ای SMG شانگهای و شبکه انگلیسی‌زبان ICS بازدید خواهد کرد و در جریان این بازدید، دیداری هم با خانم لی رونگ معاون STV در امور اخبار و آقای سون ویی مدیر اجرایی ICS خواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان که در راس هیئتی رسانه‌ای به چین سفر کرده است، عصر جمعه از موسسه مطالعاتی بین‌المللی شانگهای(SIIS) بازدید و با گروه پژوهشگران و دانشگاهیان موسسه دیدار خواهد کرد. وی همچنین دیداری با کارشناسان موسسه و آکادمی علوم اجتماعی شانگهای (ASS) خواهد داشت.

رامین مهمان‌پرست و هیئت همراه یکشنبه 8 مرداد ماه تهران را به مقصد پکن ترک کرده و بعد از بازدیدها و گفتگوهای سیاسی و رسانه‌ای در آن شهر، برای سفری سه روزه به شانگهای آمده‌اند.