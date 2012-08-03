طرح پژوهشی نظرسنجی سریال شوق پرواز در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و پنجمین سالگرد شهادت سرلشگر خلبان عباس بابایی پنجشنبه شب مراسم یادبودی با حضور شخصیتهایی چون فرماندهان نیروی هوایی، سرداران دوران جبهه و جنگ، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش، امیر سرتیپ حبیب بقایی فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش، سردار غیاثی راد معاون رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، خانواده شهید بابایی در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.



در این مراسم از طرح پژوهشی نظرسنجی از مردم استان قزوین در باره سریال تلویزیونی شوق پرواز رونمایی شد.



این پژوهش که به سفارش اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین و معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی توسط موسسه فرهنگی مطالعاتی نخبگان سراج اندیشه با پژوهشگری محمد فلاح صفری و نظارت دکتر حسین شمس اسفند آباد انجام شده نظر مردم استان در خصوص سریال تلویزیونی شوق پرواز را منعکس کرده است.



سریال شوق پرواز که جمعه شبهای سال 90 از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شد در اواخر بهمن ماه به پایان رسید و زندگی و ابعاد شخصیتی شهید عباس بابایی را به تصویر کشید.



نظر سنجی از مردم استان قزوین در باره این سریال بلافاصله پس از پخش آخرین قسمت آن از 959 نفر از افراد بالای 15 سال در شهرها و روستاهای استان انجام شد که 52.9 درصد پاسخگویان را مردان و 47.1 درصد را زنان بیننده سریال تشکیل می دادند.



در این نظر سنجی 61 درصد بینندگان علت تماشای سریال شوق پرواز را آشنا شدن با زندگی شهید بابایی عنوان کرده اند و 63.1 درصد بینندگان هم در استان قزوین تا قبل از پخش سریال در حد کم یا اصلا با زندگی شهید بابایی آشنا نبوده اند.



همچنین این سریال 68.8 درصد بینندگان را در استان قزوین تحت تاثیر قرار داده است و در 52.2 درصدشان تا حد زیادی باعث ایجاد احساس نیاز به تغییر در نوع نگاه به زندگی شهید شده و نیز احساس نیاز به تغییر در رفتار 48.1 درصد را موجب شده است.



از دیدگاه 57.3 درصد بینندگان، این سریال در برقراری ارتباط با نسل جوان جامعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تا حد زیادی موفق بوده است و به باور 73.3 درصد، شخصیت به تصویر کشیده شده بابایی تا حد زیادی توانسته الگوی مناسبی برای جوانان باشد و در ترویج فرهنگ شهادت موفق باشد.



همچنین این سریال در 51.9 درصد بینندگان احساس غرور و افتخار، خوشحالی 15.7 درصد، تاسف از نبود شهید بابایی در حال حاضر 10.5 درصد و تقویت احساس تعلق به قزوینی بودن در 82.5 درصد ایجاد کرده است.



نمایش جلوه های ایثار و از خود گذشتگی 21.3 درصد، نقش آفرینی خوب و طبیعی بازیگران و انتخاب درست آنها 17.8 درصد، آشنایی با ابعاد شخصیتی و زندگی شهید بابایی 14 درصد، معرفی نماد و سمبل خدمات صادقانه به کشور 12.4 درصد از عمده ترین نقاط قوت سریال شوق پرواز از دیدگاه بینندگان آن در استان قزوین بوده است.



شهید عباس بابایی در سال 1329 در شهرستان قزوین متولد شد و پس از گذراندن دوره آموزش مقدماتی خلبانی برای تکمیل تحصیل به آمریکا رفت و با طی موفقیت آمیز آموزش خلبان شکاری در هفتم مرداد ماه سال 60 از سروانی به سرهنگی ارتقاء درجه یافت و به فرماندهی پایگاه هشتم اصفهان انتخاب شد.



وی در نهم آذرماه 62 ضمن ترفیع به درجه سرهنگی به سمت معاونت عملیات فرماندهی نیروی هوایی منصوب شد و سرانجام در اردیبهشت سال 66 به درجه سرتیپی نائل آمد.



شهید بابایی در روز عید قربان و 15 مرداد ماه سال 66 در یک عملیات برون مرزی به درجه شهادت نائل آمد و در مزار شهدای قزوین به خاک سپرده شد.



روحش شاد یادش گرامی