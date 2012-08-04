طرحی نو در هنر کرمان/ نوآوری جوانان در سنت

به گزارش خبرنگار مهر، کیف، گوشواره، گیره سر، هدبند و سایر وسایل تزئیی با طرح پته برای جوان هایی که علاقه مند به هنرهای فانتزی و تزیینی هستند تجربه متفاوتی است اگر پته نتوانسته خیلی ها را در عصر جدید با خود همراه کند اما پته جقه دل جوانان را برده است.

نو آوری و خلق اثار جدیدی از این هنر دست سنتی، او را از سایر هنرمندان پته دوز کرمانی متفاوت کرده است.

نوآوری هایی که در روزهای نخست نه تنها مورد استقبال قرار نگرفت بلکه مورد تمسخر هم واقع شد اما این، امری است طبیعی برای بسیاری از کارافرینان و نو آوران.

تلفیق سنت در کالاهای زینتی

سمانه ساعدی کارآفرین جوان از سال 85 شروع به شناختن و بازشناسی پته کرد. فعالیتش را از NGO میراث صلح وابسته به سازمان میراث فرهنگی آغاز کرد.

پس از جدا شدن از این گروه و شرکت در کلاس های کارآفرینی توانست ایده های خود را در خصوص طرح های جدید پته عملی کند. رمضان 88 شروع جدی کار "پته جقه" بود.

پته در کرمان مانند بسیاری دیگر از هنر های دستی،هنری سخت و گران است. اما طرح های جدید موسوم به پته جقه نه تنها سنگینی، دست و پا گیری و گرانی پته های سنتی را ندارد بلکه سبک و زینتی و پرکاربرد است و این در حالی است که طرح پته را در با خود همراه کرده است.

هدف؛ شناساندن پته کرمان

هدف این هنرمند آن است که پته کرمان همچون قالی کرمانی مطرح شود. او بسیار خوش بین است که پته می تواند به شهرت قالی کرمان برسد. اما سرنوشتی مشابه وضع کنونی قالی بر سر آن نیاید.

ایده های بسیاری در سرمی پروراند. اما تمام تلاشش بر این است که بتواند تیمی از هنرمندان را برای آموزش پته جقه با خود همراه کند.

وی در این خصوص معتقد است: در مردم کرمان رغبت به کار هنری دیده نمی شود. این در حالی است که همگی باید تلاش کنیم و نگذاریم پته رو به فراموشی برود و فقط در خانه قدیمی ترها آن را ببینیم.

چرخه معیوب آموزشی پته

این کارشناس پته معتقد است: بسیاری از کسانی که برای آموزش رجوع می کنند از نیمه، کار را رها می کنند و این سبب می شود تا این چرخه آموزشی معیوب بماند.

ساعدی با تاکید بر آنکه پته، هنری موروثی است افزود: هنر پته دوزی سالیان سال است که وجود داشته است، هنر در آن است که بتوانیم این اثر دست را حفظ کرده و نگذاریم در معرض فراموشی قرار گیرد.

به دنبال رقیب برای رونق بازار

ساعدی معتقد است: ما تنها تولید کننده این گونه آثار در بازار هستیم و متاسفانه در حال حاضر در این کار رقیب نداریم.

وی همچنین افزود: نداشتن رقیب جنبه رقابتی کار ما را از بین می برد، ما نمی توانیم خود را با کارهای دیگر در این حوزه مقایسه کنیم.

این در حالی است که فقدان رقیب در این بازار با کاهش انگیزه هنرمندان همراه است.

نمایشگاه های هنرهای دستی جایی برای جلوه گری آثار

شرکت در نمایشگاه های هنرهای دستی مجال خوبی برای نمایش کارهای این هنرمند است.

وی معتقد است استقبال از کارهایش بسیار خوب است.

ساعدی در خصوص مشتری های غیرکرمانی به خبرنگار مهر گفت: بیشتر مشتری هایمان از تهران هستند و طرح ها و کار های جدیدی از ما می خواهند و این بسیار خوب است چرا که ما را به چالش می کشاند.

تبلیغات اینترنتی و شرکت در نمایشگاه های هنرهای دستی فرصت های تبلیغاتی این هنرمند است، با وجود این فضای محدود وی معتقد است: با این تبلیغات اندک پاسخگوی نیازهای مشتری ها نیستم.

هماهنگی هنرمندان، انجمن و نهادهای دولتی

آگاهی دادن، پیگیری برای هماهنگی قشرهای فرهیخته جهت تشکیل کارگروه ها و برنامه ریزی و اجرای هماهنگی میان هنرمندان، انجمن ها نهاد های دولتی، ملحق شدن به جریان اقتصاد پایدار، از کار هایی است که به عقیده این هنرمندمی تواند به وضعیت موجود پته کمک کند.

و در نهایت تشکیل گروه های کوچک برای تولید، بسته بندی و بازار یابی فروش به صورت مستقل در محیط رقابتی.

به نظر می رسد با شناسنامه دار کردن این آثار و حمایت از هنرمندان این چنینی می توان گام های موثری در راستای شناساندن و رشد بیشتر آثار دستی سنتی و معرفی آن ها داشته باشیم تا بتوانیم جایگاه خوبی در بازار داخلی برای این گونه آثار مهیا شود.

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گزارش: زهره ابراهیمی