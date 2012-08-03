به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن راستگو، از جمله افرادی است که با اجرای انواع برنامهها با زبان قصه و طنز، همواره سعی داشته تا مضامین معنوی، دینی واجتماعی را به کودکان و نوجوانان القا کند.
وی همچنین بارها از محتوای بسیاری از برنامههایی که دارای مخاطب کودک و نوجوان هستند، نیز انتقاد کرده است.
آنچه در زیر آمده است حاصل گفتگوی خبرنگار مهر در زمینه افزایش انگیزه کودکان و نوجوانان برای روزه گرفتن است.
مهر: به نظر شما چگونه می توان کودکان و نوجوانان را برای تحمل روزه در روزهای گرم و بلند تابستان تشویق کرد؟
حجت الاسلام راستگو: برای تشویق کودکان و نوجوانان برای روزه گرفتن و علاقمند شدن به ماه مبارک رمضان باید به دو نکته توجه داشت، نکته اول توجه به مسائل مادی و جسمی و نکته بعدی تاکید بر مسائل معنوی و روانی است. پیرامون نکته اول، والدین باید توجه داشته باشند که فرزندانشان را خیلی تحت فشار نگذارند، کارهایی که موجب خسته شدن فرزندانشان در حین روزه داری می شود را به آن ها نسپارند.
ما همواره شاهد هستیم که بسیاری از مسابقات ورزشی برای جوانان و نوجوانان در ماه مبارک رمضان برگزار میشود، این خود می تواند تا حد زیادی نیرو و انرژی آنها را برای روزه داری تحت تاثیر قرار دهد، البته در حال حاضر و در ماه رمضان مدارس تعطیل است و این میتواند عاملی برای افزایش تحمل نوجوانان و کودکان برای روزه داری باشد اما اگر ماه رمضان در سال تحصیلی هم باشد باید ساعات مدارس کاهش یابد و انجام فعالیتهای سنگین به تعویق بیفتد.
برای افزایش توان روزه داری کودکان و نوجوانان چه اقداماتی میتوان انجام داد؟
بهتر است که والدین در وعدههای غذایی سحر و افطار غذاهای مناسب و مقوی برای فرزندانشان تهیه کنند و بعد از افطار آنها را به مصرف انواع میوهها و سبزیجات تشویق کنند، روایت است که از حضرت زهرا (س) پرسیدند شما چه کار میکنید که فرزندانتان میتوانند شبهای احیا را تا صبح بیدار باشند، ایشان فرمودند که در طول روز فرزندانم را خسته نمیکنم و هنگام افطار نیز به آنها غذایی سبک و مقوی میدهم.
همچنین باید قبل از این ماه مبارک برای ارزیابی بدنی فرزندانشان، به پزشک تغذیه نیز مراجعه کنند، بسیاری از کودکان و نوجوانان ممکن است نتوانند به دلیل ناراحتیهای گوارشی و بیماریهای مربوط به معده روزه بگیرند و روزه داری برای سلامتیشان بسیار مضر باشد.
شما در ابتدای صحبتتان گفتید که دو نکته برای تشویق کودکان و نوجوانان باید مد نظر باشد، نکته اول شامل مسائل مادی و جسمی بود، اما در زمینه مسائل معنوی چه باید کرد؟
باید گفت که توجه به نکات معنوی و روانی بسیار مهمتر از نکته اول بحث است، اگر کسی ارادهای قوی داشته باشد قطعا میتواند بدن خود را برای تحمل روزه تحت تاثیر قرار دهد، در واقع اگر کسی ایمانش قوی باشد میتواند بدن خود را به روزه داری وادار کند و به همین منظور باید به فرزندانمان تمرین اراده بدهیم.
به این معنی که بچهها را با فضایل روزه به عنوان یک وظیفه شرعی و انسانی برای درک سختیهای سایر انسانهای مستمند آشنا کنیم و از اجر عظیم این عمل نزد خداوند برایشان صحبت کنیم، در واقع برای فرزندانمان باید جا بیندازیم که روزه عملی برای نشان دادن بندگی است و حتی تنفس روزه دار عبادت محسوب میشود.
آیا خانوادهها تنها نهادی است که باید در زمینه تولید انگیزه های معنوی کودکان و نوجوانان نقش دارد؟
البته خانواده نقش کلیدی در این زمینه دارد اما در کنار خانواده و بزرگترها، رسانهها نیز نقش مهمی در این موضوع دارند، رسانهها میتوانند با استفاده از انواع شیوههای فرهنگی مانند سرود، تئاتر وانواع فیلم و سریال، تصویر زیبای ماه رمضان را برای کودکان و نوجوانان زیباتر کنند، رسانهها و به خصوص صدا و سیما باید توجه داشته باشند که کودکان و نوجوانان بعد از افطار برای گذراندن اوقات خود بیننده انواع برنامهها هستند و بنابراین باید برنامههایی مناسب سن و علایق آنها نیز تولید شود.
شما به نقش صدا و سیما و رسانهها اشاره کرده اید، به نظرتان این دو مقوله تا چه حد میتواند درایجاد الگوها و انگیزههای معنوی کودکان و نوجوانان موثر باشد؟
البته که سریالهای صدا و سیما میتوانند موثر باشند اما موضوع بعضی از این سریالها نه تنها برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست، بلکه در بسیاری از صحنههای این سریالها، برای پیشبردن موضوع فیلم از بسیاری اعمال نادرست مانند دروغ گویی، تهمت زنی و حتی دزدی استفاده میشود.
در واقع مهم نیست که قبح انجام این اعمال خطا در پایان ماه مبارک به تصویر کشیده شود، موضوع مهم این است که چرا باید به راحتی چنین مسائلی در ابتدا برای خانوادهها و به خصوص کودکان و نوجوانان به عنوان مخاطبین خاص پخش شود.
باید قبل از تولید اینگونه سریالها و قبل از ماه مبارک رمضان، محتوای این برنامهها از نظر کارشناسی، جامعه شناسی وبه خصوص مخاطب شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: کارشناس مسائل تربیتی کودک، محتوای برخی سریالهایی که به مناسبت ماه مبارک رمضان از رسانه ملی درحال پخش است را برای کودکان و نوجوانان نامناسب عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن راستگو، از جمله افرادی است که با اجرای انواع برنامهها با زبان قصه و طنز، همواره سعی داشته تا مضامین معنوی، دینی واجتماعی را به کودکان و نوجوانان القا کند.
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