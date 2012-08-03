کار در حوزه "کمیک استریپ" ریسک بزرگی ‌است/ لذت کشف دنیای ناشناخته

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صفوی رئیس در مرکز مطالعات و تولیدات فیلم انیمیشن حوزه هنری و تهیه‌کننده انیمیشن تلویزیونی "شکرستان" معتقد است که روی آوردن به هنر صنعت "کمیک استریپ" در کنار هنر ارزشمند انیمیشن امروزه به یک ضرورت تبدیل شده است و این ضرورت همسنگ هنر انیمیشن در ایران باید رشد کند و خوشبختانه راه اندازی و بهره برداری از کارگاه کمیک استریپ نخستین قدم برای رسیدن به شکوفایی این هنر صنعت در ایران است.

این تهیه‌کننده در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر، به نیاز قشر جوان به کمیک استریپ، ضرورت حضور این هنر در کنار هنر انیمیشن و همچنین تاثیرات متقابل هریک از آنها بر یکدیگر و سایر مسائل پیرامون این هنر صنعت سخن گفت.

*خبرگزاری مهر گروه فرهنگ و هنر: کمیک استریپ در فرهنگ عام در میان انواع هنر و صنعت ایرانی مانند ژاپن و یا آمریکا جا نیافتاده است چرا این هنر را به عنوان فضای جدید کار انتخاب کردید؟

مسعود صفوی: کمیک استریپ یک امکان جدید هنری است و با توجه به جذابیت ذاتی این هنر، امکان برقراری ارتباط با مخاطب در دنیا را دارد و صرفا مربوط به فرهنگ هنر و صنعت آمریکا و یا ژاپن نیست. من معتقدم که باید از دستاوردهای هنری که لزوما به هیچ یک از اقوام بشریت تعلق ندارد استفاده کنیم و حال اینکه فرهنگ کمیک استریپ به دلیل عدم عرضه آن در میان آثار هنر ایرانی است نه اینکه با فرهنگ ما سنخیت ندارد. بنابراین باید این هنر را به مخاطب ایرانی معرفی کرد و بعد در مورد بازخوردهایش تصمیم گرفت از همین‌رو نباید از قبل قضاوت کرد که کمیک با فرهنگ ما سازگار نیست. البته ناگفته نماند که مانند هنر انیمیشن این هنر را نیز باید بومی سازی و مطابق با فرهنگ ایرانی کرد.

* با توجه به عدم شناخت کمیک استریپ در ایران آیا تولید این هنر با توجه به هزینه‌های سنگینی که در بردارد یک ریسک نیست؟

صفوی: قطعا ریسک بزرگی است اما هر موفقیت بزرگ پشت یک ریسک بزرگ‌تر پنهان شده است و نباید از قدم برداشتن در این راه هراسید و در عین حال باید با احتیاط، عقلانیت، برنامه‌ریزی و تدبیر پیش رفت. به شخصه کشف دنیای ناشناخته "کمیک استریپ " را دوست دارم.

* چرا تصمیم گرفته شده است که کمیک استریپ به مخاطب عام معرفی شود آیا استفاده از این هنر به مثابه یک رسانه درنظر گرفته شده است؟

صفوی: به اعتقاد من کمیک استریپ این قابلیت را دارد که فرهنگ مطالعه را در سطح جامعه خصوصا مخاطب اصلی کمیک استریپ که جوانان هستند ارتقا دهد علاوه‌بر این که کمیک قابلیت انتقال فرهنگ غنی اسلامی ایرانی و تفهیم مفاهیم را به جذابترین و موثرترین شکل ممکن را دارد ما باید به این امکان آگاه باشیم، تا جوانان این مرز و بوم با کمیک ایرانی دم خور باشند نه با کمیک‌های غربی که معمولا خشن و غیراخلاقی‌اند.

* موضوعاتی که برای ساخت کمیک استریپ در نظرگرفته‌اید چیست و آیا با فرهنگ مخاطب ایرانی همخوانی دارد؟

صفوی: دوماه مداوم در مورد موضوعات کتاب‌هایی که می‌خواستیم به شکل کمیک استریپ درآید در مرکز مطالعات و تولیدات فیلم انیمیشن حوزه هنری کار کردیم و هیچ یک از موضوعات بدون پشتوانه تحقیق انتخاب نشده‌اند و البته فانتزی بودن را چاشنی مجموع کمیک استریپ کرده‌ام.

* همه داستان‌های کمیک استریپ جنبه فانتزی دارند؟

صفوی: همه آثار قطعا فانتزی نیستند اما برای جذاب شدن از المان‌های دیگری چون هیجان استفاده شده است گذشته از این، طبعا براساس مسئولیت فرهنگی، ما نباید صرفا بر اساس پر فروش بودن یک داستان تصمیم بگیریم باید فرهنگ‌سازی کنیم.

* آیا برای مخاطبان خاص کمیک استریپ هم برنامه‌ای دارید؟

صفوی: وسواس همکاران ما در کارگاه کمیک، منجر به تامین نظر مخاطبان حرفه‌ای هم خواهد شد من ادعا می‌کنم در برخی از کتاب‌ها کیفیت کار انجام شده نه تنها کمتر از کتب کمپانی‌های مطرح در این حوزه نیست که حتی بهتر از آن هم هست علاوه‌بر این ما قصد دارم بعد از اتمام دوره اول تجربیات دوستان را در این یک سال و نیم را به شکل یک کتاب آموزشی منتشر کنیم که قطعا موثر و آموزنده خواهد بود.

* مخاطب هدف شما چه قشری است؟

صفوی: جوان و نوجوان در همه دنیا مخاطبان اصلی کمیک هستند.

* با این اوصاف تا چه اندازه روی نیاز این قشر از داستان‌های کمیک استریپ مطالعه و تحقیق انجام شده است؟

صفوی: قبل از برداشتن هر قدم تمام جوانب کار را بررسی می‌کنم از همین رو تا قبل از راه‌اندازی کارگاه کمیک قریب به یک سال و نیم مطالعه و بررسی داشتیم.

* آیا به تولید انبوه و صنعتی هم فکر کرده‌اید؟

صفوی: یکی از دلایل اصلی شکست سایر فعالیت‌های مشابه در حوزه کمیک استیرپ در ایران عدم رعایت همین موضوع است و ما نیز بر اساس شناخت این آسیب، پایه کارگاه را بر اساس تولید صنعتی و استفاده بهینه از منابع با حفظ کیفیت استاندارد کرده‌ایم.

* در مقایسه با انیمیشن تا چه اندازه در این هنر صنعت موفق خواهید بود؟

صفوی: شاید در این مرحله، هر صحبتی یک ادعای بلندپروازانه تلقی شود ترجیح می‌دهم اولین سری تولیدات کمیک راهی بازار شود تا به طور واقعی نتیجه کاردیده شود من به موفقیت در این عرصه امیدوارم چون بدون مطالعه وارد میدان عمل نشده‌ایم.

* به عنوان آخرین سئوال آیا برنامه‌ای برای تولید موازی کمیک به انیمیشن و یا برعکس هم دارید؟

صفوی: قطعا بسیاری از فرایندهای موازی را با این روش می‌توان خلاصه و بهینه و ارزان کرد. اصولا یکی از دلایل قدرتمند بودن انیمیشن درغرب این است که کمیک استریپ حدود صد سال قبل از انیمیشن‌های اولیه در آنجا شکل گرفته و طی این مدت طولانی هنرمندان غرب تداوم تصویر را در آن تمرین کرده و به قول معروف کلک‌های آن را یاد گرفتند و نهادینه کردند. قوت گرفتن ما در کمیک باعث قویتر شدن در هنر انیمیشن می‌شود.