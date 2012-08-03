یک پرستار و پزشک به ازای هر 500 هزار نفر باید در مراکز درمانی باشند

غلامحسن دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه در طرح پزشک خانواده، 2500 نفر برای هر پزشک و یک پرستار یا یک ماما در نظر گرفته شده طبق این استاندارد غیر قانونی است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد پرستاران فارغ‌التحصیل در جامعه کم نیست، ادامه داد: تعداد پرستاران به اندازه کافی است اما پرداخت نکردن حق‌الزحمه مناسب به پرستاران در مراکز بهداشت و درمانی سبب شده تعداد بسیاری از آنها خانه‌نشینی را به اشتغال ترجیح دادند.

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری استان اصفهان تصریح کرد: هم‌اکنون به بسیاری از پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها به جای 2 میلیون تومان حقوق، 600 تا 700 هزار تومان داده می‌شود که چون برای آنها به صرفه نیست، ترجیح می‌دهند در خانه بمانند.

وی اضافه کرد: در صورتی که حقوق پرستاران زیاد، امکانات و ابزار کاری آنها فراهم ومشکلات حرفه‌ای و موانع که بر سر راه شغل آنها وجود دارد، رفع شود، بسیاری از پرستاران به حرفه خود روی می‌آورند.

دهقان تاکید کرد: به دنبال رایزنی‌های که انجام گرفته مقرر شد تعداد پرستاران در نسخه 02 به دو نفر افزایش یابد که با این تعداد هم با مشکل مواجه می‌شویم زیرا که شرح وظایف گسترده‌ای علاوه بر خدمات پرستاری برای آنها تعریف کردند.

وی با بیان اینکه شرح وظایف یک ماما و پرستار در دنیا متفاوت است، گفت: یک پرستار می‌تواند از عهده وظایف یک ماما ک معاینات زنان باردار، مراقبت از مادران و نوزادان قبل از باروری و پس از آن بر آیند اما به طور قطع یک ماما قادر به انجام وظایف یک پرستار که انجام اموری از جمله تشخیص، پیشگیری و درمان است ، نیست.