برخی اعضای شورای امنیت از ماموریتم برای حل بحران سوریه حمایت نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کوفی عنان شب گذشته پس از استعفای خود در یک کنفرانس خبری در ژنو اظهار داشت که وی برای اجرای ماموریت خود در سوریه مورد حمایتهای لازم قرار نگرفت و طرف های بین المللی درباره این ماموریت با یکدیگر اختلاف نظر داشتند که این امر سبب شد وی تمایلی به تمدید ماموریت خود در سوریه نداشته باشد.

وی با بیان این مطلب افزود: افزایش نظامی شدن اقدامات در سوریه و یکسان نبودن مواضع اعضای شورای امنیت درباره سوریه باعث شد امور برای اجرای ماموریت من در سوریه فراهم نشود، بنابراین تمایلی برای تمدید این ماموریت که 31 ماه جاری میلادی زمان پایان آن بود نداشتم.

کوفی عنان در ادامه از اقدام شورای امنیت مبنی بر عدم تایید توافقات ژنو درباره سوریه انتقاد کرد به ویژه اینکه توافق بین المللی درباره روند انتقال سیاسی در سوریه وجود داشت.

وی با بیان این مطلب افزود: برای من و هر شخص دیگری امکان ندارد که بدون فشارهای بین المللی و منطقه ای صحیح ابتدا دولت سوریه و سپس مخالفان را به اتخاذ اقدامات ضروری برای آغاز روند سیاسی در این کشور سوق دهم.

عنان در عین حال تاکید کرد: اگر جامعه جهانی رهبری و شجاعت لازم برای ارائه راه حل میانه در سوریه را داشته باشد به گونه ای که این راه حل به نفع ملت سوریه باشد این کشور از بدترین بحران و فاجعه نیز نجات پیدا خواهد کرد.

کوفی عنان اوایل ماه مارس پس از انتصاب خود به عنوان نماینده سازمان ملل برای حل بحران سوریه طرح 6 گانه ای را برای توقف درگیری ها در این کشور ارائه کرد که با مانع تراشی افراد مسلح و گروه های تروریستی به طور کامل در سوریه اجرایی نشد.