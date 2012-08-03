علی خانجانی، نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه «فن قصهپردازی» مجموعهای بود که سال گذشته نگارش و تدونیش را با رویکرد مناسبسازی متون برای قصهگویی و ایجاد نثر روایی به پایان رساندم و قرار شد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را به چاپ برساند. البته عنوان این مجموعه تغییر کرده و تبدیل به «از قصه تا قصهگویی» شده است.
وی افزود: قرار است این مجموعه در قالب یک بسته 21 تایی منتشر شود؛ به این ترتیب که یک کتاب نظری و 20 کتابچه قصه در آن قرار خواهد داشت. در هر کدام از کتابچهها یک قصه از میراث کهن ادبیات فارسی درج شده که به منظور قصهگویی برای کودکان بازآفرینی و مناسبسازی شده است. در واقع نثر این قصهها و حکایات، برای خوانده شدن برای بچهها روایی شدهاند.
این نویسنده ادامه داد: البته من نام قصهنامه را برای این داستانها بیشتر میپسندم، چون همانطور که عباراتی مانند فیلمنامه و نمایشنامه داریم، قصهنامه هم داریم. شاهنامه، بهارستان جامی، جوامعالحکایات، گلستان و... نمونهای از کتابهایی هستند که 20 قصه مورد نظر را از آنها استخراج و بازنویسی کردهام. کتابی هم که به اصول نظری اختصاص دارد، روش و طریقه صحیح قصهگویی و راه خوانده شدن 20 کتابچه همراهش را در خود دارد.
خانجانی گفت: طرح و ماکت این مجموعه به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تحویل داده شده و درباره طرح اولیه هم صحبتهایی شده است. قرار است این مجموعه بعد از ماه مبارک رمضان، برای چاپ در کانون بررسی شود و بعد از آن وارد فازهای دیگر و مراحل پیش از چاپ بشود.
وی درباره اثر دیگرش گفت: «گل بگو گل بشنو» هم هنوز در حال طی کردن مراحل تصویرگریاش است.
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