به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در ششمین روز از رقابت‌های جودوی بازی‌های المپیک 2012 لندن جودوکاران دو وزن 100- مردان و 78- کیلوگرم بانوان در حالی به میدان رفتند که "دیوید کامرون" و "ولادمیر پوتین" مردان سیاسی دو کشور انگلستان و روسیه در سالن مسابقات حضور داشتند و ضمن دیدار و گفتگو با "ماریوس ویزر"، رئیس فدراسیون جهانی جودو شاهد تلاش جودوکاران کشور خود در دیدار نهایی بودند.

در مبارزات وزن 100- کیلوگرم مسابقات جودوی بازی‌های المپیک 2012 لندن که 30 جودوکار شرکت داشتند، نماینده روسیه به مدال طلا دست پیدا کرد. "تایگر خابولیف" که با شکست همه رقبا راهی دیدار پایانی شده بود در مبارزه نهایی "نادین توشین بایار"، قهرمان دوره قبل المپیک را در دو دقیقه و 11 ثانیه ضربه فنی کرد و به نشان طلای المپیک دست پیدا کرد. در این وزن جودوکار مغولی نقره گرفت و "دیمیتری پیترز" از آلمان و "گرول هنک" از هلند به نشان برنز مشترک دست پیدا کردند.

براساس این گزارش، در وزن 100- کیلوگرم مسابقات جودوی بازی‌های المپیک 2012 لندن "ماگسیم راکوف"، نفر اول رنکنیگ جهانی از قزاقستان در همان دور نخست به "گاسیموف" از آذربایجان باخت و حذف شد. "آنای تاکاماسا" نفر سوم رده بندی جهان از ژاپن هم در دور دوم به "لوکاس کارپلک" از جمهوری چک باخت و از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن 78- کیلوگرم بانوان نیز در میان 21 جودوکار شرکت کننده "هریسون کیالا" از آمریکا در بازی پایانی مقابل "گما گیبسون" از بریتانیا صاحب پیروزی شد و به مدال طلا رسید. در این وزن "گیبسون" به نشان نقره دست یافت و "مایرا آگویرا" از برزیل و "آندریا تچومو" از فرانسه به نشان برنز دست پیدا کردند.

در جدول رده بندی رقابت‌های جودوی بازی‌های المپیک 2012 لندن، تیم روسیه با سه مدال طلا و یک برنز در صدر قرار دارد، کره جنوبی با دو مدال طلا و یک برنز دوم است و ژاپن با یک مدال طلا، دو نقره و سه برنز در مکان سوم ایستاده است.

امروز در آخرین روز این رقابت‌ها جودوکاران سنگین وزن به روی تاتامی خواهند رفت که انتظار می‌رود علاقمندان به جودو رقابت جذابی بین بهترین‌های جهان از جمله "تدی رنر" فرانسوی، "توزلر" آلمانی، "میخائیلین" روس، "برایسون" کوبایی، "الشهابی" مصری" و دیگر سنگین وزن‌های برتر دنیا شاهد باشند.