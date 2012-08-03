احداث 10 خانه عالم در بروجن ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید الهیان تعداد خانه‌های عالم فعال این شهرستان را 20 باب اعلام کرد و افزود: از این تعداد 9 باب در روستاها و بقیه‌ در مناطق شهری این شهرستان و بیشتر در کنار مساجد محوری و جامع احداث شده است.

وی با بیان اینکه خانه‌های عالم با همکاری تبلیغات اسلامی و جذب کمک‌های مردمی ساخته می‌شود، گفت: ساخت خانه‌ عالم یک صدقه جاریه است و افرادی که توانایی مالی دارند باید با مشارکت در ساخت این بناها در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی همکاری کنند.

الهیان، استقرار روحانی را از دیگر ثمرات وجود خانه‌ عالم دانست و تصریح کرد: براساس نیازهای فرهنگی و تبلیغی باید 10 خانه‌ عالم دیگر در این شهرستان ساخته شود.



شرکت 200 نفر در طرح اوقات فراغت بخش صمصامی

مجری طرح غنی سازی اوقات فراغت شهرستان کوهرنگ از حضور 200 نفر در کلاس های این طرح در بخش صمصامی این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمد جمالپور در بازدید از هسته های فرهنگی جوان بخش صمصامی شهرستان کوهرنگ در جمع شرکت کنندگان در این هسته های فرهنگی، گفت: هم زمانی ماه مبارک رمضان با زمان اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت زمینه ی مناسبی را برای بهره برداری هرچه بیشتر شرکت کنندگان در این طرح فراهم کرده است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت های قرآنی در ماه مبارک رمضان، از جوانان شرکت کننده در این طرح خواست از فضای معنوی ایجاد شده در هسته های فرهنگی به بهترین نحو استفاده کنند.

تابستان امسال 18 پایگاه طرح غنی سازی اوقات فراغت با همکاری روحانیون مستقر، بومی و اعزامی در شهرستان کوهرنگ تشکیل شده است که شش پایگاه با حضور 200 نفر در بخش صمصامی این شهرستان فعالیت می کند.

اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله نخست آزمون ورودی مدارس صدرا در بروجن

اسامی 40 نفر از پذیرفته شدگان مرحله نخست آزمون ورودی دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای بروجن اعلام شد.

مدیر دبیرستان پسرانه‌ علوم و معارف اسلامی بروجن با بیان اینکه آزمون کتبی ورودی این آموزشگاه با شرکت 70 دانش‌آموز مقطع سوم راهنمایی 21 تیر برگزار شد، گفت: از این تعداد 40 نفر با کسب نمره قبولی به مرحله‌ی مصاحبه راه یافتند.

عبدالله ابوالحسنی افزود: مصاحبه با همکاری روحانیون، رئیس و کارشناس امور قرآن تبلیغات اسلامی انجام می‌شود و پس از جمع بندی امتیازات 20 نفر برای تحصیل در این دبیرستان علوم و معارف اسلامی انتخاب می شوند.

وی گفت: مصاحبه شوندگان باید به سؤالاتی پیرامون مسایل سیاسی، احکام، قرآن و فعالیت‌های فرهنگی و هنری پاسخ بدهند.

وی بیان کرد: پارسال 60 نفر برای آزمون ورودی دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی بروجن نام نویسی کردند که از این تعداد 30 نفر وارد این آموزشگاه شدند.

فعالیت 13 کتابخانه شبستان در شهرستان بروجن

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن از فعالیت 13 کتابخانه‌ شبستان در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام مجید الهیان با بیان اینکه 10 درصد مساجد بروجن دارای کتابخانه است، افزود:‌ از مجموع 13 کتابخانه موجود در مساجد این شهرستان، پنج کتابخانه با نظارت تبلیغات اسلامی اداره می شود.

وی تأکید کرد: مسجد جامع دهنو، مسجد ابوذر غفاری بلداجی، مسجد جامع نقنه، مسجد امام سجاد(ع) آورگان و مسجد جامع سفیددشت از جمله مساجد دارای کتابخانه شبستان است.

الهیان تعداد کتاب‌های موجود در این کتابخانه‌ها را 15 هزار جلد برشمرد و تصریح کرد: مراجعه کنندگان به این کتابخانه های شبستان می توانند از کتابهایی با موضوعات تاریخی، علمی، ادبی، مذهبی و تفسیر قرآن استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه وجود کتابخانه در مساجد نقش مهمی در جذب جوانان و نوجوانان به حضور در مسجد دارد، یادآور شد: به منظور ترغیب دانش آموزان به حضور در مسجد، کتاب های کمک درسی و آمادگی کنکور در این کتابخانه های مساجد گنجانده شده است.