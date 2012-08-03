اصلاح رشته های دانشگاه شهید چمران در کنکور سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته های دانشگاه شهید چمران اهواز در سایت سازمان سنجش، اعتراضاتی از سوی داوطلبان و خانواده ها درباره حذف دختران از برخی رشته ها اعلام شد.

به همین منظور از طریق این دانشگاه با سازمان سنجش و دفتر گسترش آموزش عالی مذاکره و مکاتبه و نامه اصلاحیه دانشگاه به وزارت علوم و سازمان سنجش ارسال شد.

محمد علی فیروزی - معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران در این رابطه به پذیرفته شدگان در مرحله نخست اطمینان داد که به محض اصلاح، تغییر در ظرفیت ها و پذیرش رشته ها به اطلاع داوطلبان رسانده خواهد شد.

همچنین ابوالفضل حسنی - مدیر کل شورای گسترش وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد در این زمینه برخی موارد از قلم افتاده بود که دستور اصلاح آن را صادر کردیم.

وی تاکید کرد که پس از اصلاح، این رشته ها همانند سال گذشته خواهند شد و مشکلی برای انتخاب رشته داوطلبان پذیرفته شده وجود ندارد.