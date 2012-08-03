به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت 48 ساعت از تصویب تحریمهای جدید خصمانه آمریکا علیه نفت ایران، با حضور رستم قاسمی وزیر نفت، فعالیت اتاق فروش کالا و تجهیزات سازندگان و صنعتگران صنعت نفت به منظور افزایش سهم ساخت داخل و مقابله با تحریمهای نفتی به طور رسمی راه اندازی شد.
سیروس تالاری در گفتگو با مهر درباره جزئیات اجرای این طرح جدید وزارت نفت، گفت: اتاق فروش کالا و تجهیزات صنعت نفت بستر جدید وزارت نفت برای حمایت از سازندگان داخلی کالا و تجهیزات است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه با آغاز به فعالیت این سامانه جدید بسترسازی مناسب به منظور شناخت توانمندیها و ظرفیت سازندگان و تولیدکنندگان داخلی در تولید و عرضه کالا و خدمات برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به وجود میآورد، تصریح کرد: کاهش ضریب نگرانی تولید کنندگان در فروش کالا و تجهیزات و ارائه خدمات به کارفرمایان نفتی از دیگر ماموریتهای جدید این سامانه جدید فروش است.
وی کاهش هزینههای بازرگانی و بازاریابی کالا و تجهیزات نفتی برای حضور در بازارهای مصرف را از دیگر مزیت های این سامانه جدید عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر با بررسی و شناسایی نیازهای تخصصی کارفرمایان در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی امکان ارائه خدمات بیشتر کالایی توسط سازندگان نفتی فراهم میشود.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه با راهاندازی این سامانه فروش امکان مقابله بیشتر با تحریمها و کاهش واردات برخی از کالا و تجهیزات به صنعت نفت فراهم میشود، تبیین کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی جامع تولیدکنندگان در تنوع فعالیتهای تخصصی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از دیگر اهداف این طرح مشترک سازندگان و وزارت نفت است.
به گزارش مهر، در حال حاضر سالانه بین 20 تا 25 میلیارد دلار کالا و تجهیزات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد که پیش بینی میشود با مجموعه اقدامات وزارت نفت سهم سازندگان داخلی از این بازار نفتی به بیش از 12 میلیارد دلار افزایش یابد.
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