  1. اقتصاد
۱۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

مهر خبر می دهد؛

پاسخ ایران به‌تحریم‌های جدید آمریکا/ اجرای طرح جدید کاهش واردات کالاهای نفتی

پاسخ ایران به‌تحریم‌های جدید آمریکا/ اجرای طرح جدید کاهش واردات کالاهای نفتی

با گذشت 48 ساعت از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت نفت ایران، با حضور وزیر نفت سامانه و اتاق فروش کالا و تجهیزات نفتی ساخت داخل به منظور کاهش واردات خارجی کالاهای نفتی راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت 48 ساعت از تصویب تحریم‌های جدید خصمانه آمریکا علیه نفت ایران، با حضور رستم قاسمی وزیر نفت، فعالیت اتاق فروش کالا و تجهیزات سازندگان و صنعتگران صنعت نفت به منظور افزایش سهم ساخت داخل و مقابله با تحریم‌های نفتی به طور رسمی راه اندازی شد.

سیروس تالاری در گفتگو با مهر درباره جزئیات اجرای این طرح جدید وزارت نفت، گفت: اتاق فروش کالا و تجهیزات صنعت نفت بستر جدید وزارت نفت برای حمایت از سازندگان داخلی کالا و تجهیزات است.
 
این مقام مسئول با اعلام اینکه با آغاز به فعالیت این سامانه جدید بسترسازی مناسب به منظور شناخت توانمندی‌ها و ظرفیت سازندگان و تولیدکنندگان داخلی در  تولید و عرضه کالا و خدمات برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به وجود می‌آورد، تصریح کرد: کاهش ضریب نگرانی تولید کنندگان در فروش کالا و تجهیزات و ارائه خدمات به کارفرمایان نفتی از دیگر ماموریت‌های جدید این سامانه جدید فروش است.
 
وی کاهش هزینه‌های بازرگانی و بازاریابی کالا و تجهیزات نفتی برای حضور در بازارهای مصرف را از دیگر مزیت های این سامانه جدید عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر با بررسی و شناسایی نیازهای تخصصی کارفرمایان در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی امکان ارائه خدمات بیشتر کالایی توسط سازندگان نفتی فراهم می‌شود.
 
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه با راه‌اندازی این سامانه فروش امکان مقابله بیشتر با تحریم‌ها و کاهش واردات برخی از کالا و تجهیزات به صنعت نفت فراهم می‌شود، تبیین کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی جامع تولیدکنندگان در تنوع فعالیت‌های تخصصی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از دیگر اهداف این طرح مشترک سازندگان و وزارت نفت است.
 
به گزارش مهر، در حال حاضر سالانه بین 20 تا 25 میلیارد دلار کالا و تجهیزات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد که پیش بینی می‌شود با مجموعه اقدامات وزارت نفت سهم سازندگان داخلی از این بازار نفتی به بیش از 12 میلیارد دلار افزایش یابد.
کد مطلب 1664458

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