بیان واقعیت ها و نقد خیرخواهانه مهمترین وظیفه خبرنگاران است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پنج شنبه شب در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان اظهارکرد: توجه به نقاط مثبت و منفی و پرهیز از یکسونگری از دیگر وظایف خبرنگاران در امر اطلاع رسانی است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران باید این واقعیت را بپذیرند که افکار عمومی نزد آنان امانت است، بیان کرد: آگاهی دادن بر اساس واقعیت ها باید سرلوحه کاری خبرنگاران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دشمن امروز برای ضربه زدن به نظام از جنگ نرم استفاده می کند، تصریح کرد: رسانه ها در توجه دادن مردم و به ویژه نسل جوان نسبت به جنگ نرم دشمن تلاش کنند.

وی با بیان اینکه رهنمودهای رهبری منشوری جامع و حکیمانه برای حرکت در جامعه و راهگشا است، تصریح کرد: توجه، تبیین و پیگیری درست این منشور می تواند برای همگان راهگشا باشد که در این راستا نقش خبرنگاران حائز اهمیت است.

خبرنگاران در جهت ارتقای جایگاه فرهنگی استان تلاش کنند

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی نیز گفت: خبرنگاران و مسئولان باید در یک تعامل و همکاری دو سویه در راستای ارتقای جایگاه فرهنگی استان بیش از پیش تلاش کنند.

وی رسانه را به مانند یک شمشیر دولبه دانست و افزود: اگر این شمشیر در دست نااهلان قرار گیرد موجب اختلال در فضای جامعه می شود.

وی بر تعامل مثبت و دو جانبه خبرنگاران و مسئولان تاکید کرد و افزود: توجه به این امر می تواند جامعه را به کمال برساند.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی نیز در این مراسم از اعزام کاروان خبرنگاران استان به عتبات عالیات در شهریور ماه امسال خبر داد.

سید حسین اصغری ، برگزاری کلاسهای خبرنگاری، برنامه راهبردی با حضور مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی، جلسات گردهمایی خبرنگاران را از فعالیتهای خانه مطبوعات استان طی یکسال اخیر ذکر کرد.

وی نشست خانه مطبوعات استان در دفتر روزنامه ها و خبرگزاری ها، برگزاری جشنواره راهیان نور، دیدار با مسئولان و مدیران کل و برنامه ریزی در راستای بهره مندی جامعه هدف مطبوعات را از دیگر این برنامه ها برشمرد.

در این مراسم از خبرنگاران و مدیران مطبوعات و رسانه های خراسان جنوبی تجلیل شد.