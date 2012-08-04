به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان در مورد خبری با عنوان "مرگ سه کودک سندرکی در اثر عقرب گزیدگی" توضیحاتی را ارائه کرده است.

در این توضیحات آمده است: در بخشی از خبر آمده است، که کمبود امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی در بخش سندرک سه کودک عقرب گزیده روستایی در این بخش را به کام مرگ فرستاد این در حالی است که خبرنگار توجه ای به پیشنیه خبر نداشته است و عنوان کرده است که مرگ سه کودک سندرکی در چه سالهایی اتفاق افتاده، براساس مستندات موجود در مرکز بهداشتی درمانی سندرک و تایید پزشک دو نفر از بیماران به نامهای اسحق سندرکیان و امید بهادری در سال 1387 فوت کرده اند که خبرنگار با به انحراف کشاندن خواننده در تایید تازگی خبر اقدام کرده است و یک نفر از بیماران به نام نازنین زهرا کرم زاده در سال 1391 فوت کرده است که مورد گزش نامشخص است و حساسیت ناشی از آن در شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب انجام شد.

ولی به دلیل عدم موافقت خانواده برای کالبد شکافی و علت قطعی مرگ نامشخص اعلام می شود و هیچ ارتباطی به عقرب گزیدگی ندارد. همچنین در بخشی از خبر فوق علت مرگ های صورت گرفته را نبود سرم و داروی عقرب گزیدگی عنوان شده است که رئیس مرکز بهداشت ودرمان سندرک علت مرگ ناشی از عقرب گزیدگی را تاخیر در رساندن بیمار به مرکز بهداشتی درمانی تایید می کند.

پزشک مرکز بهداشتی درمانی سندرک در این ارتباط می گوید: درمان عقرب گزیدگی در مراکز بهداشتی درمانی با تجویز سرم ضد عقرب صورت می گیرد و در صورت بد حال بودن بیمار آن را به بیمارستان اعزام می کنیم که در مراکز بهداشتی درمانی بخش سندرک هیچ کمبودی از سرم ضد عقرب وجود ندارد.

لازم به ذکر است بر اساس مصوبات قانونی موجود به ازای هر هشت هزار نفر جمعیت یک نفر پزشک و برای 16 هزار نفر جمعیت دو پزشک در منطقه بایستی وجود داشته باشد که تا پایان خرداد ماه سالجاری ، چهار پزشک دربخش سندرک خدمات بهداشتی درمانی ارایه می نموده اند وبا توجه به پابان دوره خدمت دو نفر ازپزشکان دو پزشک به زودی به این بخش اضافه خواهد شد ، این در حالی است که جمعیت بخش سندرک 22 هزارو 132 نفر بوده است و جمعیت شهر سندرک 1547 نفر می باشد.

پاسخ خبرگزاری مهر

این خبر بر اساس گزارشات محمد خاکساری نماینده شورای اسلامی بخش سندرک در مورد مشکلات بهداشتی و درمانی این بخش و گفته های رئیس مرکز بهداشت و درمان میناب در جلسه شورای اداری شهرسان میناب تهیه و تنظیم شده است، در این جلسه تاریخ فوت اعلام نشده است. همچنین رفع مشکلاتی از جمله استقرار پزشک بر اساس استاندارد جمعیتی و آمبولانس می تواند راهی برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی باشد.

یکی از کودکان فوت شده از اهالی روستای دون در 70 کیلومتری شهر سندرک است که به گفته محمدی شورای اسلامی "درپهن" خانواده این کودک زمانی که مراجعه کرده اند ساعت تعطیلی مرکز درمانی بوده و پزشک وقت بیمار را به دلیل مراجعه وی در وقت استراحت، نپذیرفته و همچنین نبود آمبولانس در مرکز درمانی "درپهن" موجب می شود تا کودک در زمان لازم و تحت مراقبتهای ویژه به نزدیک ترین مرکز درمانی نرسد.

البته در گزارش مهر، علت عدم ذکر تاریخ فوت کودکان مبتنی بر انحراف اذهان مخاطبین نبوده بلکه با توجه به ادامه داشتن مشکلات البته با استناد به تحقیقات میدانی به عمل آمده، خبرنگار قصد انعکاس مشکلات موجود و در صورت لزوم تذکر به مسئولان جهت جلوگیری از فاجعه های مشابه بوده است.

همچنین لازم به ذکر است خبرنگار مهر در میناب در چند مرحله برای انجام مصاحبه با رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب به دفتر رئیس و مسئول روابط عمومی شبکه به صورت حضوری و تلفنی مراجعه کرده تا نظر مسئولان مربوطه نیز در گزارش درج شود اما متاسفانه هر بار به دلایلی این ارتباط صورت نگرفته است.