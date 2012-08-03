ادامه بحران اقتصادی در اروپا / اسپانیا و ایتالیا بر لزوم اجرای توافقات تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ماریانا راخوی" و"ماریو مونتی" روز گذشته در مادرید بر اجرای سریع توافقات اخیر سران اتحادیه اروپا تاکید کردند.

ماریانا راخوی و ماریو مونتی در یک کنفرانس خبری پس از این دیدار اعلام کردند که توافقات حاصله در شورای اروپا در ماه ژوئن باید در سریعترین حالت ممکن اجرا شود.

راخوی همچنین بر اهمیت بانکداری و صندوق مالی و همچنین انجام اقدامات لازم برای عدم بازگشت بحران مالی در منطقه یورو تاکید کرد.

دولت راخوی پس از روی کار آمدن در دسامبر گذشته با چالشهای اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کند و در تلاش برای کاهش کسری بوجه به 5.3 درصد در پایان سال 2012 است.

وعده های راخوی برای ایجاد اصلاحات اقتصادی در حالی است که اقدامات حزب وی نارضایتی اسپانیایی ها را به همراه داشته و از این پس شرکتها می توانند به راحتی کارکنان خود را اخراج کرده و نرخ بیکاری همچنان رو به افزایش است.

در حالی که نخست وزیر اسپانیا از گفتگو درباره بسته های نجات مالی اتحادیه اروپا امتناع ورزید، مونتی گفت : در صورت لزوم کمک مالی از اتحادیه اروپا دریافت می کنیم.

مونتی در این کنفرانس خبری اصلاحات اخیر دولت اسپانیا را "شجاعانه، جدی، شدید و ضروری" خواند.

نخست وزیر اسپانیا گفت : تنها با تلاش شهروندان اسپانیایی و اجرای طرح های ریاضت اقتصادی می توان بر بحران مالی فایق آمد.

درحالیکه پیشتر اعلام شده بود بخش بانکداری اسپانیا برای نجات از ورشکستگی به 62 میلیارد یورو کمک مالی اتحادیه اروپا نیاز دارند، این کشور هم اکنون خواستار کمک کمک مالی 100 میلیارد یورویی این اتحادیه شده است.

این کنفرانس خبری تنها پس از اظهارات پیام "ماریو دراگی" رئیس بانک مرکزی اروپا درباره حمایت از منطقه یورو برگزار شد.

ماریو دراگی تاکید کرد که بانک مرکزی اروپا اقدامات غیرمتداولی را برای کاهش فشار بر بازار انجام می دهد.