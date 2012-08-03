به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل جدید سازمان خصوصی سازی در مراسم معارفه خود با اشاره به سند چشم انداز بعنوان یک برنامه بلند مدت، نقش و جایگاه اقتصاد ایران در سال 1404 در منطقه را تبیین کرد.

محمدرحیم احمدوند اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، استکبار فشارهای مختلفی را به کشور وارد کرد ولی با مدیریت و رهبری حضرت امام خمینی(ر ه) توانستیم سالهای سخت جنگ را پشت سر بگذاریم.

وی تاکید کرد: دشمن تمام توان خود را در حوزه اقتصاد بکار گرفته و امید دارد در این جبهه پیروز شود.رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به ضعف های اقتصاد دولتی تصریح کرد: ارزیابی ها نشان داد اگر ماشین اقتصادی کشور با همین سرعت و قدرت پیش برود، به مقصد و هدف نخواهیم رسید و نیازمند اصلاح قوانین هستیم.



احمدوند افزود: با درایت مقام معظم رهبری محدودیت ها گشوده و فضا و بستر آماده شد تا ماشین اقتصادی دولت علاوه بر توان دولت، از منابع بخش خصوصی و مردمی نیز استفاده کند که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد

می شود.



وی تصریح کرد: در کنار این اقدام، طرح تحول اقتصادی با هدف تکمیل این فرآیند و فراهم ساختن فضا برای ورود بخش خصوصی اجرا شد. احمدوند بر لزوم فعال ساختن بخش پولی- مالی و نظام مالیاتی برای کمک به اجرای بهتر خصوصی سازی تأکیدکرد.



احمدوند با اشاره به کمک مردم در اجرای مطلوب و موفق هدفمندسازی یارانه ها ابراز امیدواری کرد: در برنامه های بعدی، نباید خودمان را با کشورهای منطقه مقایسه کنیم بلکه باید با کشورهای توسعه یافته دنیا مقایسه کنیم. وی در پایان گفت: با مطالعه تجربه 80 کشور دنیا در زمینه خصوصی سازی می توان به اهمیت نقش و جایگاه سازمان خصوصی سازی پی برد.



در ادامه این مراسم، پیمان نوری بروجردی، رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی طی سخنانی بر لزوم جلب رضایت خداوند و توکل به او در انجام امور تأکید کرد.



وی همچنین در بیان ویژگی های رئیس جدید سازمان خصوصی سازی خاطر نشان کرد: وی با مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی آشناست و دارای وسعت نظر می باشد. نوری بروجردی مهمترین ویژگی سازمان خصوصی سازی را صحت عمل عنوان کرد.



در ادامه این مراسم، خزانه دار کل کشور نیز در سخنان خود گفت: مسئولیتی که در این مجموعه بر عهده می گیریم یک سنگر خدمت است. اکرمی تأکید کرد: باید رضای خدا را بر خلق ترجیح دهیم.



وی عملکرد سازمان خصوصی سازی را از منظر تأمین مالی و خزانه داری بسیار خوب ارزیابی نمود و ابراز امیدواری کرد در سال جاری نیز شاهد عملکرد خوبی از این سازمان باشیم.



احمدوند پیش از این رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان بود. همچنین در پی انتصاب احمدوند به ریاست سازمان خصوصی سازی، پیمان نوری بروجردی با حکم وزیر اقتصاد به سمت مشاور وی تعیین شد.