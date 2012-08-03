  1. اقتصاد
۱۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

عملکرد سازمان خصوصی سازی به روایت خزانه‌دار کل کشور

خزانه دار کل کشور عملکرد سازمان خصوصی سازی را از منظر تأمین مالی و خزانه داری بسیار خوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد در سال جاری نیز شاهد عملکرد خوبی از این سازمان باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل جدید سازمان خصوصی سازی در مراسم معارفه خود با اشاره به سند چشم انداز بعنوان یک برنامه بلند مدت، نقش و جایگاه اقتصاد ایران در سال 1404 در منطقه را تبیین کرد.

محمدرحیم احمدوند اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، استکبار فشارهای مختلفی را به کشور وارد کرد ولی با مدیریت و رهبری حضرت امام خمینی(ر ه) توانستیم سالهای سخت جنگ را پشت سر بگذاریم.

وی تاکید کرد: دشمن تمام توان خود را در حوزه اقتصاد بکار گرفته و امید دارد در این جبهه پیروز شود.رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به ضعف های اقتصاد دولتی تصریح کرد: ارزیابی ها نشان داد اگر ماشین اقتصادی کشور با همین سرعت و قدرت پیش برود، به مقصد و هدف نخواهیم رسید و نیازمند اصلاح قوانین هستیم.
 
احمدوند افزود: با درایت مقام معظم رهبری محدودیت ها گشوده و فضا و بستر آماده شد تا ماشین اقتصادی دولت علاوه بر توان دولت، از منابع بخش خصوصی و مردمی نیز استفاده کند که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد
 می شود.
 
وی تصریح کرد: در کنار این اقدام، طرح تحول اقتصادی با هدف تکمیل این فرآیند و فراهم ساختن فضا برای ورود بخش خصوصی اجرا شد. احمدوند بر لزوم فعال ساختن بخش پولی- مالی و نظام مالیاتی برای کمک به اجرای بهتر خصوصی سازی تأکیدکرد.

احمدوند با اشاره به کمک مردم در اجرای مطلوب و موفق هدفمندسازی یارانه ها ابراز امیدواری کرد: در برنامه های بعدی، نباید خودمان را با کشورهای منطقه مقایسه کنیم بلکه باید با کشورهای توسعه یافته دنیا مقایسه کنیم. وی در پایان گفت: با مطالعه تجربه 80 کشور دنیا در زمینه خصوصی سازی می توان به اهمیت نقش و جایگاه سازمان خصوصی سازی پی برد.
 
در ادامه این مراسم، پیمان نوری بروجردی، رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی طی سخنانی بر لزوم جلب رضایت خداوند و توکل به او در انجام امور تأکید کرد.
 
وی همچنین در بیان ویژگی های رئیس جدید سازمان خصوصی سازی خاطر نشان کرد: وی با مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی آشناست و دارای وسعت نظر می باشد. نوری بروجردی مهمترین ویژگی سازمان خصوصی سازی را صحت عمل عنوان کرد.
 
در ادامه این مراسم، خزانه دار کل کشور نیز در سخنان خود گفت: مسئولیتی که در این مجموعه بر عهده می گیریم یک سنگر خدمت است. اکرمی تأکید کرد: باید رضای خدا را بر خلق ترجیح دهیم.
 
وی عملکرد سازمان خصوصی سازی را از منظر تأمین مالی و خزانه داری بسیار خوب ارزیابی نمود و ابراز امیدواری کرد در سال جاری نیز شاهد عملکرد خوبی از این سازمان باشیم.
 
احمدوند پیش از این رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان بود. همچنین در پی انتصاب احمدوند به ریاست سازمان خصوصی سازی، پیمان نوری بروجردی با حکم وزیر اقتصاد به سمت مشاور وی تعیین شد.
کد مطلب 1664481

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