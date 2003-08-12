معاون وزير امور خارجه آمريكا از ايران خواست اعضاي القاعده را تحويل دهد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري رويترز، آمريكا روز سه شنبه اعلام كرد كه مي خواهد به تمامي اعضاي القاعده كه در ايران بازداشت شده اند، دست پيدا كند تا از آنان درباره هرگونه حملات آينده شبكه اسامه بن لادن بازجويي كند.

ايران ماه گذشته براي نخستين بار به طور عمومي اعلام كرد كه برخي اعضاي اصلي القاعده را در دست دارد و ممكن است آنان را به كشورهاي دوست بازگرداند.

"ريچارد آرميتاژ" معاون وزير امور خارجه آمريكا در كانبرا گفت:" ما مي خواهيم به اين اعضا دست پيدا كنيم و درباره طرح هاي آينده شبكه القاعده از آنان سوال كنيم."

وي افزود: " البته تعداد زيادي از رهبران القاعده كشته شده يا مرده اند اما هنوز عوامل آنان قادر هستند حملاتي را طراحي كنند."

سخنگوي دولت ايران گفته است "اعضاي القاعده فقط به كشورهايي بازگردانده مي شود كه ايران با آنها قرارداد استرداد مجرمين را امضا كرده است و ايران چنين توافق نامه اي با آمريكا ندارد و نمي تواند اين افراد را كه از سوي آمريكا متهم به طراحي حملات 11 سپتامبر هستند، به اين كشور تحويل دهد.



