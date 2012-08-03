ایتام چناران دارای حامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کوثری صبح امروز جمعه در جشن بزرگ رمضان با عنوان سفره های آسمانی که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد افزود: هدف از برگزاری این جشن سبقت در کار خیر و نیک است و ضرورت دارد با سبقت گرفتن در کار خیر به خانواده های محروم کمک کنیم.

وی افزود: از کنار این جشن که کمک به همنوعان است سبد مواد غذایی تهیه و به محرومین اهدا می شود.

وی ادامه داد: در واقع صحنه گردان این مراسم مردم هستند و امدادگران کمیته امداد واسطه بین مردم و محرومین می باشند.

کوثری گفت: یکی از طرحهای کمیته امداد طرح حمایت از ایتام در قالب طرح اکرام است و افراد با پرداخت مبلغ 50 هزار ریال به صورت ماهیانه حامی یک یتیم در چناران می شوند.

وی به طرح محسنین اشاره کرد و بیان داشت: در این طرح افراد نیازمند شناسایی که دارای فرزند هستند واین فرزندان نیازهایی بیشتر از ایتام دارند که در قالب طرح محسنین به آنان کمک خواهد شد.

در ادامه امام جمعه چناران گفت: همه می دانند کمک به نیازمندان و انفاق کار پسندیده ای است و برگزاری جشنها و مراسمات جهت یادآوری برای کمک به نیازمندان جامعه می باشد.

حجت الاسلام مظفر تاجی افزود: طبق فرمایش خداوند در قرآن اگر کسی می خواهد در زندگیش برکت وارد شود انفاق کند و همچنین صدقه دادن باعث می شود که فقر از زندگی انسان برود و کفاره گناهان است.