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۲۶ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۱۰

رسانه هاي استراليايي تصوير نادرستي از مسلمانان ارائه مي دهند

استاد روزنامه نگار دانشگاه تكنولوژي سيدني در سخنراني خود در دانشگاه ملبورن كه بيش از 150 نفر در آن حضور يافته بودند رسانه هاي استراليايي را به دليل ارائه تصوير منفي و خلاف واقع از مسلمانان ، مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، به نقل ازپايگاه اينترنتي گرين لفت، پروفسور " پيتر منينگ" تحقيق جامعي از چگونگي توصيف نشريات « ساندي مورنينگ هرالد» و « ديلي تلگراف» از مسلمانان ارائه كرده كه در اين تحقيق موارد بسياري را در سال گذشته ميلادي و پس از حملات يازدهم سپتامبر بررسي كرده است.

در تحقيق ، وي  12 هزار مقاله روزنامه مورد بررسي قرار گرفته است و بدين حقيقت اشاره مي كند كه رسانه ها مسلمانان را خشن، ناسپاس و بي تمدن مي دانند.

در اين ميان، "حسن ابن طلال " وليعهد اردن، خواستار برگزاري جلسات گفت و گو براي اصلاح تصوير دين اسلام و از بين بردن باورهاي نادرستي كه درباره مسلمانان در جوامع غربي وجود دارد ، شده است.

وليعهد اردن اين اظهارات را در همايشي در باره «مسائل فرهنگي و اجتماعي معاصر جهان اسلام» عنوان كرد كه توسط گروه مديريت علوم دانشگاه بين المللي اسلامي اين كشور برگزار شده بود.

وي با اشاره اين كه افراط گرايي و خشونت نتيجه مستقيم بي عدالتي است ، خواستار از بين بردن اين تصورات و باورهاي نادرست از طريق گفت و گو در كشورهاي غربي شد.

کد مطلب 166455

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