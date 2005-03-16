رسانه هاي استراليايي تصوير نادرستي از مسلمانان ارائه مي دهند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، به نقل ازپايگاه اينترنتي گرين لفت، پروفسور " پيتر منينگ" تحقيق جامعي از چگونگي توصيف نشريات « ساندي مورنينگ هرالد» و « ديلي تلگراف» از مسلمانان ارائه كرده كه در اين تحقيق موارد بسياري را در سال گذشته ميلادي و پس از حملات يازدهم سپتامبر بررسي كرده است.

در تحقيق ، وي 12 هزار مقاله روزنامه مورد بررسي قرار گرفته است و بدين حقيقت اشاره مي كند كه رسانه ها مسلمانان را خشن، ناسپاس و بي تمدن مي دانند.

در اين ميان، "حسن ابن طلال " وليعهد اردن، خواستار برگزاري جلسات گفت و گو براي اصلاح تصوير دين اسلام و از بين بردن باورهاي نادرستي كه درباره مسلمانان در جوامع غربي وجود دارد ، شده است.

وليعهد اردن اين اظهارات را در همايشي در باره «مسائل فرهنگي و اجتماعي معاصر جهان اسلام» عنوان كرد كه توسط گروه مديريت علوم دانشگاه بين المللي اسلامي اين كشور برگزار شده بود.

وي با اشاره اين كه افراط گرايي و خشونت نتيجه مستقيم بي عدالتي است ، خواستار از بين بردن اين تصورات و باورهاي نادرست از طريق گفت و گو در كشورهاي غربي شد.

