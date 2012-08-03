انتشار اخبار دروغ بر همه حرام است/تشنج مطبوعاتی برای کشور سم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج که در مصلای این شهر برگزار شد، با بیان اینکه تشنج مطبوعاتی برای کشور سم است، اظهار داشت: این امر در گذشته وجود داشت و فضای مملکت را بهم ریخته بود.



وی با اشاره به اینکه انتشار اخبار دروغ بر همه حرام است، اضافه کرد: انتشار اخبار دروغ وحدت و پایه های عقیدتی را تضعیف می کند و اهل قلم باید خط قرمزها را رعایت کند که اکثر خبرنگاران انسان های شریف هستند که به دنبال بیان اطلاحات و رفع نقص ها هستند .



حجت الاسلام کازرونی با اشاره به روز خبرنگار، اظهار داشت: قلم و نوشتار در آئینه مطبوعات و مجلات نقش بسیار مهمی در سقوط و پیشرفت ملت دارد.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج افزود: هر نوشته ای را نمی توان خواند به دلیل اینکه برخی از نوشته ها ذهن ها را مخدوش می کنند.



حجت الاسلام کازرونی گفت: خبرنگار جایگاه خود را باید بدانند، وظیفه اول اهل قلم این است که در راستای تحکیم عقاید دینی مردم باشد.



امام جمعه کرج افزود: وظیفه خبرنگار اطلاع رسانی برای بالا بردن سطح معرفت و آگاهی مردم است.



وی ادامه داد: وظیفه خبرنگار این است که به تهاجم های دشمنان آگاه باشد و باید تلاش کنند که در برابر این تهاجمات بایستد.



وی تاکید کرد: حفظ وحدت از واجباتی که است که رهبر در دیدار با مسئولان فرمودند که مسئولان به جان هم نیافتند و همدیگر را تخریب نکنند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج با بیان اینکه نکته دیگر حقوق بشر اسلامی است که باید به آن توجه ویژه ای صورت گیرد، اضافه کرد: وقتی یک جانی و متجاوز حقوق بشر را تنظیم کند به گونه ای می نویسد که به نفع خودش باشد.



وی گفت: اگر در پرونده جنایات آمریکا کشتار و بمباران ژاپن فقط بود و افغانستان و عراق نبود همین موضوع ژاپن کافی بود که آمریکا نه تنها عضو حقوق بشر و سازمان بین الملل نباشد بلکه باید منفورترین چهره حقوق بشر در جهان ثبت می شد.



حجت الاسلام کازرونی ادامه داد: 160 هزار نفر در بمباران ژاپن کشته و مجروح شدند که موضوع ساده ای نیست و آثاری که از بمب های شیمیایی در دل خاک باقی می ماند 4 میلیارد سال زمان می خواهد محو شود و امروزه تولد کودکان عجیب الخلقه نتیجه آن است و چه فردی جوابگوی آن است.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج تاکید کرد: افرادی پاک که دستشان به خون کسی آلوده نیست باید حقوق بشر را بنویسند.



کشف 40 جلیقه انتحاری از چمدان سفیر انگلستان در افغانستان



وی گفت: سفیر انگلستان در افغانستان با 40 جلیقه انتحاری گرفته شد اینها دور باطلی را آغاز کرده اند که قاتل خودشان را تجهیز می کنند .



مشکلات مملکت با مدیریت و تدبیر قابل حل است



امام جمعه کرج در خصوص مشکلات به وجود آمده در کشور افزود: این مشکلات که در مملکت ما است با تدبیر و مدیریت درست قابل حل است.



حجت الاسلام کازرونی ادامه داد: ما هشت سال جنگیدم و دفاع کردیم و همه دنیا پشت عراق ایستادند بعد از جنگ ذخیره ارزی ایران 86 میلیارد دلار و ذخیره ارزی عراق صفر شد.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج افزود: بدهی خارجی ایران صفر و عراق 7 میلیارد دلار شد دلیل تمام این آمارها مدیریت بود که ایران را پیروز کرد و هم اکنون وضعیت ایران قابل مقایسه با زمان جنگ نیست خیلی یپیشرفت داشته ایم.



وی تاکید کرد: اگر مدیران خوب تلاش کنند با همان اقتصاد مقاومتی می توانیم به پیروزی دست یابیم.



بهترین دعا مغفرت خواهی است



امام جمعه کرج با اشاره به اینکه سوره هود آیه 50 نیز به این امر اشاره دارد، تصریح کرد: بهترین دعا مغفرت خواهی است که آسمان خداوند را به بارش در می آورد.



وی با بیان اینکه استغفار دعایی خاص است، اضافه کرد: اگر مغفرت خواهی در درون و نیاز یک انسان قرار گیرد، استغفار گفته می شود.

حجت الاسلام کازرونی اظهار داشت: استغفار بهترین طلب بندگی از خداوند است، بهترین استغفار این است که انسان پشیمان شود و حقیقیت توبه این است که فرد برگردد و از خداوند طلب ببخشش کند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج با تاکید بر اینکه اولین مسئله، ضرورت استغفار است، افزود: همه نیازمند مغفرت هستیم بنابراین استغفار ویژه و خاص است.



حجت الاسلام کازرونی ادامه داد: ممکن است فردی به یک مسئله مادی دست نیابد ولی مغفرت را نمی توان نادیده گرفت.



وی گفت: بخشش گناهان مسئله مهم و اساسی است و اگر خداوند گناهان ما را نبخشد بندگیمان لنگ است و هیچ کس به غیر از خدا نمی تواند گناه ما را ببخشد.



امام جمعه کرج تصریح کرد: آثار متعددی بر استغفار وارد است، گاهی رسیدن به اولاد و مال دنیا در کنار استغفار ما است.



حجت الاسلام کازرونی اظهار داشت: هر فردی که زیاد استغفار کند خداوند وی را از هر غم و غصه ای نجات می دهد و خداوند از هر شدتی انسان را خارج و به فرد ایمنی می بخشد.



وی ادامه داد: امام حسن مجتبی(ع) کرامت مادی و معنوی داشت و انسان های مستضعف و ضعیف در کنار سفره وی اطعام می کردند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج افزود: باید زبان، مال، نگاه، اندیشه و جسم خود را در ماه مبارک رمضان مراقبت کنیم.