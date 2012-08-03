کمیته امداد اردبیل 12 هزار حامی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی ظهر جمعه در جلسه تشریح برنامه های طرح اکرام در بین خیران اردبیل گفت: حامیان کمیته امداد حمایتهای مادی و معنوی خود را به شکلهای مختلف از افراد تحت پوشش انجام می دهند.

وی تاکید کرد: برخی این حامیان قبلا از افراد تحت پوشش کمیته بودند که توانسته اند مقاطع تحصیلی و شغلی مناسبی را طی کنند و هم اکنون یتیمانی را تحت حمایت خود دارند.

زلالی با بیان اینکه از افراد تحت پوشش کمیته اشخاص موفقی توانسته است به سمتهایی از جمله فرماندار، معاون وزیر و... راه یابد، افزود: در سایه حمایت حامیان استعداد دانش آموزان تحت پوشش شکوفا شده و افراد بسیاری توانسته اند مدارج علمی قابل توجهی را طی کنند.

17 هزار خانوار کمیته امداد زنان بی سرپرست هستند

مدیر کل کمیته امداد امام استان افزود: این مهم نمایانگر این موضوع است که کار نیک پاداش دو صد چندان دارد و با کمک های جز آینده یتیمان تحت پوشش متحول می شود.

وی جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان اردبیل را 69 هزار نفر در قالب 31 هزار خانوار عنوان کرد و یادَآور شد: از این تعداد 17 هزار خانوار را زنان بی سرپرست مدیریت و اداره می کنند.

زلالی تعداد زنان بی سرپرست تحت پوشش این کمیته را 55 درصد تعداد کل افراد عنوان کرد و با اشاره به یکی دیگر از اقدامات مثبت این نهاد خدماتی یادآور شد: نقش حامیان و خیران در اجرای طرح کمیته امداد بسیار حساس است.

آغاز طرح اکرام ایتام در اردبیل

مدیر کل کمیته امداد استان در تشریح برنامه های ماه رمضان با تاکید به تنوع این برنامه ها گفت: طرح اکرام ایتام از شنبه در محل بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی آغاز می شود و مراجعان می توانند پس از آشنایی با برنامه های کمیته امداد در صورت تمایل به افراد تحت پوشش کمک کنند.

وی افزود: طرح اطعام و افطاریه با مشارکت خیران و اتحادیه های اصناف نیز از روز شنبه همزمان با آغاز نیمه دوم ماه رمضان در تالارهای اردبیل و سایر شهرستانهای استان شروع به کار خواهد کرد.

زلالی با اشاره به حمایتهای بیشتر خانواده های تحت پوشش در این ماه عنوان کرد: توزیع جیره خشک در بین خانواده های نیازمند از هفته اول ماه رمضان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی بازدید از خانواده های محروم در قالب طرح مفتاح الجنة، طرح شفا برای درمان بیماران و طرح رضوان برای کمک به تعمیر و ساماندهی مسکن محرومان را از جمله برنامه های دیگری برشمرد که در طرح اکرام ایتام به صورت گسترده به مراجعان معرفی خواهد شد.

زلالی از خیران و علاقه مندان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 04517746211 تماس گرفته و یا کمک های نقدی خود را به شماره حساب72 /32342953 نزد بانک ملت شعبه ساعت واریز کنند.