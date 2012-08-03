تثبیت دولت سوریه پایان موجودیت رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه که با حضور گسترده روزه داران در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای انس با قرآن و بهره گیری از حکمت های آموزنده این کتاب آسمانی هستند.



وی افزود: بیماریهای زیادی در دل انسان بروز می کند که طمع، حرص، حسادت، تشویش، نا امیدی، اضطراب و نگرانی از جمله آنهاست و بهترین درمان این بیماری ها تلاوت قرآن، تدبر در آیات الهی و نزدیک شدن به این کتاب آسمانی است.



خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: اگر تقوا داشته باشیم و با بصیرت در قرآن بنگریم به طور حتم دستورات آن را اجرا کرده و در زندگی بکار می بندیم و به سعادت دنیا و آخرت می رسیم.



امام جمعه موقت قزوین با بیان اهمیت شبهای قدر یادآورشد: یکی از ویژگی های ماه مبارک رمضان شبهای قدر است و انسانهایی که در ماه شعبان و رمضان خود را آماده نزول انوار الهی کرده اند در این شب عزیز می توانند توشه آخرت خود را بگیرند و بیمه شوند.

رمضان ماه بصیرت و همدردی با مظلومان جهان

وی گفت: ماه رمضان آداب و رفتار و ادبیات خاصی دارد و هر کس بتواند از آن سربلند خارج شود عاقبت به خیر خواهد شد.



عابدینی یادآورشد: رمضان ماه بصیرت و اظهار همدردی با مسلمانان جهان است و امروز باید در مقابل سرنوشت هم کیشان خود در بحرین، عربستان،‌ مصر، میانمار عکس العمل نشان دهیم و از آنها حمایت کنیم.



وی گفت:‌ مظلومیت مردم بحرین هر روز نگاه ما را به خود جلب می کند و ستم به این ملت که عربستان نقش مهمی در آن ایفا می می کند نباید از چشمان تیزبین مسلمانان جهان دور بماند .



امام جمعه موقت قزوین اظهارداشت: در مصر هم دولت باید به خواسته مردم این کشور در مبارزه با صهیونیست ها تن در دهد تا این جبهه مبارزه به فراموشی سپرده نشود.



وی بیان کرد:‌ آنچه در ترکیه قابل بررسی است این که مردم ترکیه به دلیل مسائل اسلامی به منتخبان خود رای دادند و آنها را سرکار آوردند اما به نظر می رسد حال که سران آنها به قدرت رسیده اند دست خواری و ذلت به سوی صهیونیست ها دراز کرده اند و روش خود را عوض کرده اند که اگر اینگونه ادامه پیدا کند مردم از آنها روی برخواهند گرداند.



موجودیت اسرائیل به سرنوشت سوریه بستگی دارد



خطیب جمعه قزوین در ادامه یادآورشد:‌ موجودیت امروز اسرائیل با سرنوشت سوریه گره خورده و اگر این کشور در جنگ در مقابل صهیونیست پیروز شود بساط اسرائیل برچیده خواهده شد لذا استکبار این خطر را احساس کرده و با سرمایه گذاری فراوان می خواهد این رژیم را سرپا نگهدارد.

حجت الاسلام عابدینی اظهارداشت: باید از بصیرت ایجاد شده در ماه رمضان استفاده کنیم و دوست و دشمن را بشناسیم و نگذاریم نقشه های شوم آنها به نتیجه برسد لذا واکنش در برابر کشتار مسلمانان میانمار و سایر ظلمهایی که در منطقه صورت می گیرد از سوی مسلمانان ضروری است.



امام جمعه موقت قزوین گفت: متاسفانه کشور ما سفارتخانه ای هم در میانمار ندارد تا از وقایع این کشور مطلع شویم و این کشتار آنقدر وسیع بوده که همه جهانیان در جریان قرار گرفته اند اما انتظار بیشتری از مسلمانان هست تا با عاملان این حادثه برخورد شود.



وی بیان کرد: یک میلیارد و 600 میلیون مسلمان اگر در برابر ظلم و ستم به هم دینان خود واکنش نشان دهند هیچ قدرتی به خود اجازه تعدی به مسلمانان را نخواهد داد.



عابدینی با تبربی میلاد امام حسن مجتبی(ع) گفت: این ایام خجسته بهترین فرصت برای دستگیری از نیازمندان است و امیدواریم با مشارکت خیرین سفره اطعام و رسیدگی به نیازمندان گسترده شود.



وی در خصوص تربیت دینی فرزندان در خانواده ها نیز نکاتی را متذکر شد و گفت: اگر والدین به احکام دینی توجه کنند و خود پایبند اخلاق دینی و اسلامی و اقامه نماز و روزه باشند در فرزندان نیز تاثیر گذاشته و آنها را به مسیر درست هدایت می کنند.