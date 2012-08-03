اخبار ضد و نقیض درباره دیدار یک مسئول سابق رژیم صهیونیستی و خالد مشعل

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فرانس 24 مدعی شد رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با یک مقام سابق رژیم صهیونیستی دیدار کرده است.



این شبکه به نقل از عبدالاله بنکیران نخست وزیر مغرب اعلام کرد چنین دیداری در مغرب انجام شده است.



این در حالی است که حماس انجام چنین دیداری را تکذیب کرده است.



برخی رسانه های عربی هم اخیرا نوشتند دیدار محرمانه ای میان خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس و مشاور اسحاق رابین نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در منزل عبدالکریم الخطیب موسس حزب عدالت و توسعه مغرب انجام شده است.



به نوشته این ررسانه ها، عوفر برانشتاین که به عنوان رئیس مجمع بین المللی صلح به مغرب سفر کرد، در حضور شماری از اعضای حزب عدالت و توسعه از جمله عبدالاله بنکیران نخست وزیر مغرب با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار کرده است.



در این نشست، نخست وزیر مغرب به مشاور نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، نشان حزب عدالت و توسعه مغرب را هداف کرده است.



این مقام سابق رژیم صهیونیستی گفته است این دیدار تاریخی با مشعل، افقهای مشترک جدیدی را به روی فلسطینی ها و صهیونیستها خواهد گشود.



این خبر در حالی است که جنبش حماس، انجام چنین دیداری را تکذیب کرده است.



خاطر نشان می شود خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس که سالها در سوریه و مورد حمایتهای گسترده نظام این کشور در چارچوب مقاومت علیه رژیم صهیونیستی اقامت داشت، پس از تحولات اخیر در سوریه، این کشور را ترک کرد، گفته می شود مشعل به قطر رفته است؛ قطر در کنار عربستان، ترکیه و غربی ها جبهه خصمانه ای علیه نظام سوریه تشکیل داده اند.