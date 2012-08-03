فرشاد سپهر، دبیر کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعلیق محرومیت باشگاه پرسپولیس از حضور تماشاگرانش در دیدار با تیم فوتبال صبای قم، ضمن بیان مطلب فوق گفت: روز سه‌شنبه معاون حقوق باشگاه پرسپولیس به همراه سرپرست این تیم درخواست رسمی و کتبی خود مبنی بر تعلیق یک جلسه محرومیت باقیمانده پرسپولیس از حضور تماشاگرانش در بازی با تیم صبای قم را به فدراسیون فوتبال ارائه دادند.

وی با یادآوری اینکه حکم محرومیت تماشاگران پرسپولیس بصورت قطعی از سوی کمیته استیناف صادر شده بود، افزود: قرار شد روز پنجشنبه و یا شنبه اگر اعضای کمیته استیناف به حدنصاب رسیده و تشکیل جلسه دادند این درخواست باشگاه پرسپولیس به همراه برخی از پرونده‌های موجود دیگر مورد بررسی قرار گیرند.

دبیر کمیته استیناف با اعلام اینکه جلسه کمیته استیناف در این خصوص روز پنجشنبه برگزار شد، تصریح کرد: متاسفانه من نتوانستم در این جلسه حضور پیدا کنم اما آقای صالحی به عنوان رئیس کمیته استنیاف و آقایان افتخاری و موسوی اعضای این کمیته در جلسه روز پنجشنبه حاضر بودند که در این نشست درخواست باشگاه پرسپولیس نیز برای تعلیق یک جلسه محرومیت باقیمانده این باشگاه از حضور هوادارانش در بازی خانگی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیته استنیاف با این درخواست موافقت کردند.

وی در پاسخ به این سئوال که "اگر چنین وضعیتی برای سایر باشگاه‌های حاضر در لیگ به غیر از پرسپولیس و استقلال نیز به وجود می‌آمد کمیته استیناف به این سرعت به آن رسیدگی کرده و با آن درخواست موافقت می‌کرد؟"، گفت: رای دو جلسه محرومیت باشگاه پرسپولیس از حضور تماشاگرانش در دو بازی خانگی اواخر لیگ گذشته صادر شد و اجرای آن به لیگ دوازدهم موکول شد. رای کمیته استیناف در آن زمان به دلیل وضعیت حساس و خاص امتیازی که تیم پرسپولیس داشت قدری با تاخیر صادر شد، وگرنه این رای باید در همان مقطع زمانی صادر و اجرا می‌شد.

سپهر تاکید کرد: مطمئن باشید کمیته استیناف بین باشگاه‌های حاضر در رقابت‌های لیگ تبعیضی قائل نمی‌شود و برای ما باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با سایر باشگاه‌ها تفاوتی نداشته و همه را به یک چشم نگاه می‌کنیم. بنابراین سایر باشگاه‌ها نیز اگر مانند پرسپولیس تقاضای تخفیف و یا تعلیق محرومیت خود را داشته باشند ما آن درخواست‌ها را نیز در کمیته استیناف خیلی سریع مورد بررسی قرار داده و پاسخ آنها را می‌دهیم.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا مسئولان باشگاه پرسپولیس در این خصوص طبق قانون عمل کرده‌اند؟"، گفت: مسئولان باشگاه پرسپولیس طبق قانون ابتدا به صورت رسمی درخواست تخفیف دو جلسه محرومیت خود را به فدراسیون فوتبال ارائه دادند که با توجه به اینکه تماشاگران این تیم در طول فصل قبل پنج یا شش بار مرتکب تخلفاتی شده بودند مورد قبول کمیته استیناف قرار نگرفت.

دبیر کمیته استیناف فدراسیون فوتبال افزود: بعد از آنکه پرسپولیسی‌ها یک جلسه محرومیت خود را پشت سر گذاشتند طبق قانون به طور رسمی درخواست تعلیق یک جلسه باقیمانده از محرومیت حضور تماشاگران خود را در بازی خانگی دادند که مورد قبول اعضای حاضر در نشست کمیته استیناف قرار گرفت.

وی ضمن یادآوری اینکه محرومیت تماشاگران پرسپولیس به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآمده است، در خاتمه تصریح کرد: مطمئن باشید اگر تماشاگران پرسپولیس مجددا مرتکب تخلفاتی شوند بلافاصله این یک جلسه محرومیت تعلیقی به حالت اجرا درخواهد آمد و به جرایم آنها افزوده می‌شود.