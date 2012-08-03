ملاک حقوق بشر غربی اسلام ستیزی است/ دست ترکیه رو شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه با اشاره به نامگذاری 14 مرداد به نام روز حقوق بشر اسلامی اظهار داشت: ثبت این روز در تقویم کشور تقابل در مقابل حقوق بشر غربی و دروغگویان و بیان کننده موارد نقض حقوق بشر در آمریکا، اسرائیل و غرب است و آن را به نقد میکشد.
وی افزود: بر اساس مبانی اسلام، حقوق بشر برخواسته از کرامت و ارزش ذاتی انسان است و با وجود اینکه از این دیدگاه، امت اسلامی به عنوان امت برتر مطرح است، حقوق انسانها را فارغ از رنگ، نژاد و قومیت یکسان می داند و برای آزادی و آزادگی بشر سرمایه گذاری میکند.
حسینی بیان داشت: ملاک حقوق بشر غربی، اسلام ستیزی است و آنان به تروریست های بی رحمی که دستشان به خون انسانهای بی گناه آغشته است به خاطر اینکه مخالف اسلام و جمهوری اسلامی هستند، پناه و حق شهروندی می دهند و تروریسم را در دامن و حمایت خود می پرورانند و به کسی که به پیامبر اکرم (ص) توهین کند و کاریکاتور بکشد، جایزه می دهند و آن را تحسین و تشویق می کنند.
جریان بیداری اسلامی در حال گسترش است
حسینی با اشاره به خاک و خون کشیده شدن مسلمانان در بحرین و آل سعود اظهار داشت: این پرچمداران حقوق بشر در غرب نه فقط در قبال این وحشی گرایی ها خفه شده اند و اعتراضی ندارند بلکه از آن حکام مستبد حمایت هم می کنند.
وی افزود: با وجود همه فشارها و بی رحمی ها علیه مسلمانان در جهان، به لطف خدا و به یمن مقاومت جریان بیداری اسلامی، این قیام ها در لایه های آشکار و پنهان در حال گسترش است.
حسینی یادآور شد: قیام مردم حق طلب شرق عربستان وارد مرحله جدیدی شده است و انگلیس که زوال حکومت سعودی را پیش بینی کرده، طرح ایجاد اصلاحات را با هدف جلوگیری از سقوط رژیم آل سعود مطرح کرده است.
وی با اشاره به حوادث میانمار افزود: با گذشت یک ماه از سرکوبی مسلمانان توسط دولت و طیف افراطی بودایی در این کشور و در اقدامی دیرهنگام، نماینده سازمان ملل به منطقه مسلمانان بی دفاع سفر کرده است تا زمینه آرامش را فراهم کند.
دستگاه های اطلاعاتی غربی به یاری بحرین آمده اند/ دست ترکیه رو شد
حسینی با اشاره به خشونت های بحرین عنوان کرد: در بحرین حکومت آل خلیفه همچنان گاه و بیگاه به ویژه نیمه های شب متعرض خانه و خانواده های مردم انقلابی می شود و به عنوان "خفاش های تاریکی" به بازداشت و شکنجه مردم می پردازند و ابزارها و شیوه های خشونت حکومت بحرین نشان دهنده این است که دستگاه های اطلاعاتی آمریکایی و غربی به کمک آل خلیفه آمده اند.
وی با اشاره به حوادث سوریه اظهار داشت: با حرکاتی که ترکیه در ماجرای سوریه از خود نشان داد، ژست های ضد اسرائیلی آنان که به منظور عوام فریبی در گذشته صورت می گرفت، افشا شد.
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