گسترش مراکز بنیاد فارس شناسی در شهرستان

منصور طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در گذشته مراکز بنیاد دربرخی شهرستان های استان مانند نی ریز، داراب ، جهرم ، راه اندازی شده و برای ایجاد مراکز در سایر نقاط فارس اولین گام باید توسط مسئولان شهرستان ها برداشته شود.

وی ادامه داد: شاید در زمان های قبل مسئولان مربوطه فکر می کردند برای تامین اعتبارات به منظور حمایت از شهرستان های دارای مراکز بنیاد با مشکل روبرو می شوند از این رو فعالیت های لازم در این زمینه انجام نشده است.

مدیر بنیاد فارس شناسی اضافه کرد: رویکرد جدید در بنیاد مشخص کردن میزان بودجه این نهاد است تا بدین وسیله بتوانیم فعالیت های مورد نظر را به بهترین شکل عملیاتی کنیم.

طبیعی با اشاره به ادامه دادن راه مدیران قبلی بنیاد فارس شناسی تصریح کرد:علاوه بربرگزاری مراسم بزرگداشت ها، همایش ها، رسیدگی به فعالیت مربوط به انتشارات مرکز اسناد و همکاری با سایر ارگان های فرهنگی استان در بنیاد فارس شناسی تلاش می کنیم با اصحاب فرهنگ و هنر فارس ارتباط صمیمانه ای ایجاد شود تا این نهاد به مکانی برای حضور بیشتر فرهنگدوستان تبدیل گردد.

وی تاکید کرد: تلاش می کنیم علاوه برپیگیری برنامه های قبلی بنیاد فارس شناسی به دنبال عملیاتی کردن فعالیت های جدیدی در این نهاد باشیم تا شاهد ارتقاء ورشد فرهنگ استان فارس درسطح کشور باشیم.