به گزارش خبرنگار مهر، اعمال تحریم های جدید نفتی علیه صنعت نفت ایران توسط دولت آمریکا، منجر به نگرانی مصرف کنندگان بزرگ نفت و گران تر شدن بهای این کالای استراتژیک سیاسی و اقتصادی در اروپا، آمریکا و آسیا شده است.

در معاملات امروز قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در بازار لندن با 47 سنت افزایش به بیش از 106 دلار و 37 سنت رسید، همچنین در بازار نفتی نیویورک هم بهای هر بشکه نفت خام سبک آمریکا (دبلیو.تی.آی) با 46 سنت افزایش به بیش از 87 دلار و 59 سنت رسید.

در همین حال موسسات معتبر انرژی جهان امروز با گزارش‌هایی تاکید کرده‌اند: کنگره آمریکا به تازگی طرح جدیدی برای اعمال تحریمهای بیشتر بر ضد فروش نفت ایران به تصویب رسانده است که بر اساس آن هر بانک، شرکت بیمه و شرکت کشتیرانی که به ایران برای فروش نفت خود کمک کند با تحریمهای سنگین آمریکا روبرو خواهد شد .

علاوه بر این، کاهش تولید نفت اوپک در ماه گذشته میلادی، تصویب سیاست های انبساطی اقتصادی توسط دولت چین، کاهش ذخایر استراتژیک نفت خام و فراورده نفتی آمریکا و فروکش کردن تدریجی بحران اقتصادی در بحران یورو به ویژه در اسپانیا به عنوان چهارمین غول اقتصادی اتحادیه اروپا و ادامه بحران ژئوپولیتیکی در منطقه خاورمیانه از دیگر عوامل تاثیر گذار در قیمت جهانی نفت است.

مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هم با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت قیمت فروش نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، اعلام کرد: 31 ژوئیه سالجاری میلادی بهای نفت خام سبک صادراتی ایران در بازارهای آسیایی 100 دلار و 83 سنت در هر بشکه معامله شده است که 13 سنت گران تر از روز قبل آن است.



همچنین نفت خام سبک ایران 31 ژوئیه 2012 میلادی برای عرضه در بازارهای شمالغرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقای جنوبی به ترتیب به 99 دلار و 99 سنت، 97 دلار و 79 سنت و 99 دلار و 39 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.



در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند سنتی در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که نفت خام سنگین ایران با بهای 99 دلار و 25 به مشتریان آسیایی فروخته شده است.



قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 98 دلار و 60 سنت، 96 دلار و 79 سنت و 97 دلار و 99 سنت معامله شده است.



بررسی میزان افزایش قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران نشان می دهد که در 2 روز گذشته بهای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران بشکه ای 20 سنت گران تر شده است.

از سوی دیگر متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سبک ایران در منطقه فوب سیدی کریر به 100 دلار و 44 سنت و بهای هر بشکه نفت خام سنگین در این منطقه به 99 دلار و 44 سنت رسیده است.