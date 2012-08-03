ائمه جمعه دو شهر خوزستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شاه آبادی با صدور حکمی از سوی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور به عنوان اولین امام جمعه شهر دزآب از توابع شهرستان دزفول منصوب شد.

همچنی امروز نیز با حضورآیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان حجت الاسلام قائمی به عنوان اولین امام جمعه بخش زیدون شهرستان بهبهان منصوب شد.



دزآب شهری است از شهرهای شهرستان دزفول در شمال استان خوزستان. این شهر در بخش مرکزی شهرستان دزفول قرار گرفته است. دزآب در سال 1385، تعداد 10 هزار و 171 نفر جمعیت داشته است.



زیدون نیز یکی از بخشهای تابع شهرستان بهبهان در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش زیدون شهرستان بهبهان در سال ۱۳۸۵ برابر با 15 هزار و 15 نفر بوده است.

