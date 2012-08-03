بهره برداری از 41 سالن فرهنگی ورزشی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره بعد از ظهر جمعه در مراسم افتتاح سالن ورزشی شهر پایین هولار اظهار داشت: بحث قهرمان پروری در مازندران و ازدیاد این افراد در این استان مطرح است.

وی با اشاره به اینکه احداث سالن از چند منظوره به تخصصی در استان نهادینه شد افزود: هرفردی اگر به سمت سالن می رود باید ورزش کند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: 52 پروژه مصوب در سفرهای هیئت دولت در استان داشتیم که 41 پروزه با تامین اعتبار اجرایی شد.

پریچهره افزود: در چهار ماه گذشته 19 پروژه ورزشی در سطح استان با محوریت ورزش و جوانان افتتاح شد.

وی با اعلام اینکه در المپک لندن دارای 11 ورزشکار المپیکی هستیم افزود: بالاترین سهمیه کشور را دلاورمردان مازنی به خود اختصاص دادند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سه هزار و 800 روستا در سطح استان داریم افزود: 70 درصد قهرمانان استان را روستاییان تشکیل می دهند.

وی از افتتاح سالن ورزشی روستای پهنه کلای ساری در آینده نزدیک خبر داد.