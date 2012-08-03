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۱۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۵

پریچهره اعلام کرد:

بهره برداری از 41 سالن فرهنگی ورزشی در مازندران

بهره برداری از 41 سالن فرهنگی ورزشی در مازندران

ساری- خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت:41 سالن فرهنگی ورزشی سه سال گذشته در استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره بعد از ظهر جمعه در مراسم افتتاح سالن ورزشی شهر پایین هولار اظهار داشت: بحث قهرمان پروری در مازندران و ازدیاد این افراد در این استان مطرح است.

وی با اشاره به اینکه احداث سالن از چند منظوره به تخصصی در استان نهادینه شد افزود: هرفردی اگر به سمت سالن می رود باید ورزش کند.
 
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: 52 پروژه مصوب در سفرهای هیئت دولت در استان داشتیم که 41 پروزه با تامین اعتبار اجرایی شد.
 
پریچهره افزود: در چهار ماه گذشته 19 پروژه ورزشی در سطح استان با محوریت ورزش و جوانان افتتاح شد.
 
وی با اعلام اینکه در المپک لندن دارای 11 ورزشکار المپیکی هستیم افزود: بالاترین سهمیه کشور را دلاورمردان مازنی به خود اختصاص دادند.
 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه سه هزار و 800 روستا در سطح استان داریم افزود: 70 درصد قهرمانان استان را روستاییان تشکیل می دهند.
 
وی از افتتاح سالن ورزشی روستای پهنه کلای ساری در آینده نزدیک خبر داد.
کد مطلب 1664614

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