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۱۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

اکبری اعلام کرد:

کاهش مرگ و میر کودکان دستاورد مهم طرح پزشک خانواده در روستاها

کاهش مرگ و میر کودکان دستاورد مهم طرح پزشک خانواده در روستاها

اردبیل – خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل گفت: کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال مهمترین دستاورد اجرای طرح پزشک خانواده در مناطق روستایی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر جمعه در جلسه اعضاء ستاد سرشماری طرح پزشک خانواده مرکز استان اضافه کرد: طرح ملی پزشک خانواده روستایی از آغاز دولت نهم در روستاها اجرا می شود.

وی افزود: استمرار طرح پزشک خانواده روستایی و اجرای آن در مناطق شهری می تواند موجب حفظ نظام سلامت و اجرای عدالت در بهداشت جامعه باشد.

فرماندار اردبیل همچنین با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در مناطق شهری یادآور شد: این طرح از اول مهرماه جاری در مرکز استان و شهرهای تابعه آن به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی با اشاره به تداوم سرشماری و مراجعه به درب منازل برای تکمیل پرسشنامه های اطلاعات الکترونیک خانوارهای اردبیلی تصریح کرد:  تاکنون اطلاعات 112 هزار خانوار با400 هزار نفر جمعیت شهری جمع‌آوری شده است.
 
به گفته اکبری تلاش  می شود اطلاعات خانوارهای باقی مانده نیز با مراجعات مکرر جمع آوری و با ثبت در سامانه الکترونیکی اجرای این طرح از مهرماه آغاز شود.

وی اجرای طرح پزشک خانواده را موجب افزایش شاخصهای درمانی و بهداشتی و افزایش خدمت رسانی به مردم بویژه مناطق آسیب پذیر، محروم و روستایی دانست.
 
کد مطلب 1664623

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