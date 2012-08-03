اقدام تذکردهندگان لسانی قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های نماز جمعه ورامین پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی با اشاره به ماه مبارک رمضان به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) اشاره کرده و افزود: با دلهای پاک، نیت های خالص و از عمق دل از خدا بخواهیم که توفیق روزه داری در ماه مبارک رمضان و تلاوت کتاب به ما عطا کند.

تلاوت و عمل به قرآن از برجسته ترین عبادات

وی ادامه داد: دو عبادت در بین عبادات دیگر از برجسته ترین عبادات است، یکی تلاوت قرآن و دیگری عمل به قرآن، یعنی هم تلاوت قرآن مهم است و هم تدبر و تفکر در آیات قرآن و در پایان عمل به دستورات این کتاب آسمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

امام جمعه ورامین تصریح کرد: آن چیزی که در نهایت برای فرد ثمربخش بوده و موجب سعادت وی می گردد عمل به دستورات قرآن است، قرائت قرآن ثواب زیادی دارد لکن اینها تماما مقدمه برای عمل به قرآن است، چه بسیار افرادی هستند که قرآن می خوانند اما قرآن آنها را لعن می کند، آیات تهمت، غیبت، سرقت و ... را می خوانند لکن دست از این گناهان برنمی دارند، آیات احسان به پدر و مادر و دیگر نیکی ها را می خوانند ولی نیکی نمی کنند.

در آیات قرآن تفکر کنید

وی یادآور شد: قرآن برای آن آمده که به دستورات آن عمل شود، از قصص قرآن عبرت گرفته شود، باید از عذاب هایی که به اقوام دیگر نازل شده است ترسید، از آفت هایی که در اثر گناه به اقوام پیشین نازل گردیده بترسید، بنده بد عذاب می بیند، بنده خوب نیز متنعم خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اضافه کرد: در آیات قرآن تفکر کنید، اگر عمل به قرآن نباشد همین قرآن فردای قیامت خصم انسان می شود، فردای قیامت قرآن از برخی شفاعت می کند و از برخی دیگر شکایت خواهد کرد.

اقدام تذکر دهندگان لسانی قابل تقدیر است

آیت الله محمودی گلپایگانی در ادامه با اشاره به اجرای طرح مردمی تذکر لسانی تأکید کرد: اقدام عزیزانی که در اجرای این طرح مردمی شرکت نموده اند قابل تقدیر است، باید همین طور باشد، تذکر داده شود، ناصحانه، مهربانانه گفته شود، فقط تذکر دهند، احیانا درگیر نشوند.

وی افزود: تأثیر اجرای این طرح در شهرستان مشهود است، البته باید دیگر مساجد هم در این طرح به کمک مسجد صاحب الزمان(عج) و دیگر نهادها بیایند تا طرح با عظمت بیشتر و شکوه فراوان تر صورت پذیرد.

باسابقه ترین امام جمعه کشور افزود: ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد پیشگام شوند، این طرح را راه اندازی کنند در مسجد خودشان، تاکید هم کنند که درگیر نشوند، اگر جایی نیاز به درگیری باشد مراجع امنیتی و قضایی این وظیفه را بر عهده دارند.

وی در ادامه به برخی مطالبات امنیتی در منطقه اشاره و اضافه کرد: کسی منکر خدمات نیروی انتظامی نیست، لباس نیروی انتظامی لباس مقدسی است؛ مردم زمانی با امنیت در خانه خود می خوابند که می دانند عده ای شب ها را برای حفظ امنیت آنها بیدارند، قدر این لباس را بدانید، اگر تنها یک هفته اعلام شود که نیروی انتظامی دیگر به امنیت کاری ندارد کشور آشفته می شود؛ این امر اثبات کننده اهمیت اقدامات این تلاشگران است.

خطیب نماز جمعه ورامین افزود: اگر کسی در لباس انتظامی باشد ولی به وظیفه خود عمل نکند خیانت کرده است، بدا به حال این فرد، هرکس در این کسوت باید به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نماید، در غیر این صورت عذاب خواهد شد، البته نیروی انسانی این عزیزان در شهرستان کم است، مسئولان هم وعده هایی داده اند برای افزایش نیرو که ان شاء الله هرچه سریعتر فراهم شود.

گاه خداوند با مشقت ها بندگانش را آزمایش می کند

وی سپس به گرانی های موجود در جامعه اشاره کرده و گفت: دلیل عمده این گرانی ها تحریم هایی است که از سوی استکبار جهانی علیه نظام مستقل اسلامی ما اعمال شده است، البته برخی اقدامات افراد سودجو هم بی تاثیر نیست، عده ای پول زیاد دارند لکن انصاف ندارند، مردم را در سختی قرار می دهند، نمی گویند این طبقه ضعیف با حقوق کم چطور می خواهد زندگی کند.

امام جمعه ورامین تصریح کرد: گناه افرادی که می توانند برای رفع این گرانی ها قدمی بردارند ولی بیکار نشسته اند نابخشودنی است، در هر صورت مردم عزیز بدانند بسیاری از این مشقت ها و گرانی ها در زندگی انسان آزمایش الهی است، خداوند می خواهد بندگانش را امتحان کند تا ببینند چه مقدار ثابت قدم هستند، سعی کنیم از این امتحان سربلند بیرون آییم.

وی ادامه داد: البته همسایه آزاری، غیبت، تهمت، حق کشی و ... نیز از عوامل گرانی هستند که باید در جامعه این آفات سرنگون شوند.

نیروهای هلال احمر کشورمان به سرعت آزاد شوند

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین سپس به ربوده شدن تعدادی از نیروهای هلال احمر کشورمان در لیبی اشاره کرده و افزود: این افراد به دعوت دولت لیبی و برای کمک به همنوعان به آن کشور سفر کرده بودند و ربوده شدن آنها نقشه استکبار جهانی است، به هرحال شیطان بیکار ننشسته و قسم خورده انسان ها را گمراه نماید و استکبار جهانی فرزند شیطان است؛ از مقامات دولت لیبی می خواهیم این هم میهنان ما را هرچه سریعتر آزاد کند.