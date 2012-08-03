سولماز عباسی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن در خصوص نتایجش تا این لحظه در المپیک 2012 لندن تصریح کرد: متاسفانه نتوانستم نتایجی را که می‌خواستم، در المپیک به دست بیاورم.

وی با اشاره به ناراحتی شدید‌ش پس از رقابت روز پنجشنبه، افزود: اصلا از نتایج به دست آمده خوشحال نیستم. شاید این المپیک تنها شانسم برای حضور در چنین بازی‌هایی باشد به همین دلیل دوست داشتم رکوردهای بهتری را از خودم به ثبت برسانم.

روئینگ سوار ایران در المپیک تاکید کرد: باید با حریفان خوبی در فینال D پیکار کنم. رکوردهای آنها نسبت به مراحل مقدماتی و یک چهارم بهبود پیدا کرده است. تمام تلاشم را برای ثبت رکوردی خوب در این مرحله خواهم کرد.

وی با اشاره به آسیب دیدگی‌اش، گفت: در حساس‌ترین مقطع زمانی یعنی تنها سه هفته مانده به آغاز رقابت‌های المپیک آسیب دیدم اما با این حال مصدومیتم را در طول مسابقه کاملا مهار می‌کنم.

عباسی در پایان گفت: ما در حال و هوای المپیک بودیم که تغییر و تحولاتی در فدراسیون قایقرانی رخ داد. سعی می‌‌کردیم در حال و هوای این بازی‌ها باقی بمانیم اما اتفاقات رخ داده پیرامون فدراسیون باعث شد از این شرایط خارج شویم. دائما در جو بازی‌های المپیک قرار می‌گرفتیم و از آن خارج می‌شدیم.