  1. بین الملل
۱۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۰

معاون لاوروف :

استعفای عنان دست طرفداران گزینه نظامی علیه سوریه را باز خواهد گذاشت

استعفای عنان دست طرفداران گزینه نظامی علیه سوریه را باز خواهد گذاشت

معاون وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد استعفای کوفی عنان از ماموریت خود در سوریه دست طرفداران گزینه نظامی علیه این کشور را بازخواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گنادی گاتیلوف اظهار داشت: استعفای کوفی عنان از نمایندگی سازمان ملل برای حل بحران سوریه دست طرفداران گزینه نظامی علیه سوریه را بازخواهد گذاشت.

وی با بیان این مطلب افزود: عنان یک میانجیگر بین المللی صادق بود، اما برخی می خواهند وی را از بازی خارج کنند تا زمینه را برای تحرکات نظامی در سوریه فراهم کنند و این موضوع کاملا آشکار است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: تصمیم کوفی عنان مبنی بر عدم تمدید ماموریت خود در سوریه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل پرسشهای بسیاری را درباره آینده سازش در سوریه مطرح می کند.

کد مطلب 1664641

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