استعفای عنان دست طرفداران گزینه نظامی علیه سوریه را باز خواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گنادی گاتیلوف اظهار داشت: استعفای کوفی عنان از نمایندگی سازمان ملل برای حل بحران سوریه دست طرفداران گزینه نظامی علیه سوریه را بازخواهد گذاشت.

وی با بیان این مطلب افزود: عنان یک میانجیگر بین المللی صادق بود، اما برخی می خواهند وی را از بازی خارج کنند تا زمینه را برای تحرکات نظامی در سوریه فراهم کنند و این موضوع کاملا آشکار است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: تصمیم کوفی عنان مبنی بر عدم تمدید ماموریت خود در سوریه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل پرسشهای بسیاری را درباره آینده سازش در سوریه مطرح می کند.