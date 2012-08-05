اسد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد تیم فوتبال راه‌آهن در سه هفته نخست لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم راه‌آهن در این مدت نتایج خوبی کسب کرده است. متوقف کردن سپاهان، قهرمان سه دوره اخیر لیگ برتر در خانه‌اش، کار بزرگی بود.

وی از پرداخت پاداش پیروزی راه‌آهن برابر گهر دورود در هفته دوم و پیش از دیدار با سپاهان خبر داد و افزود: طبق آیین نامه‌های باشگاه پس از موفقیت برابر تیم‌هایی که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند، از سوی مدیران باشگاه پاداش ویژه‌ای به کادرفنی و بازیکنان اعطا می‌شود که در این رابطه پس از کسب نتیجه خوب برابر سپاهان در اصفهان، پاداش ویژه‌ای برای اعضای تیم در نظر گرفته شده است.

سرپرست تیم فوتبال راه‌آهن با اشاره به اینکه گل نخست سپاهان در آن بازی آفساید بود، ابراز امیدواری کرد در بازی‌های آینده داوران و کمک داوران با دقت بیشتری مسابقات را قضاوت کنند.

وی همچنین تاکید کرد: گل‌های تیم راه‌آهن در بازی با سپاهان روی کارهای تاکتیکی رقم خورد اما سپاهانی‌ها روی اتفاق به گل رسیدند. بازیکنان راه آهن در آن بازی بسیار زحمیت کشیده و در زمین جنگیدند و در نهایت مزد آن را با کسب یک امتیاز ارزشمند برابر سپاهان گرفتند.

فلاح با اشاره به اینکه راه‌آهن برای دیدار این هفته مقابل تراکتورسازی بازیکن مصدوم و محرومی ندارد، در پایان گفت: قطعا با ادامه این روند روزهای خوبی در انتظار راه‌آهن خواهد بود و می‌توانیم در لیگ دوازدهم حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.

تیم فوتبال راه آهن فردا دوشنبه از ساعت 22 در چارچوب هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه تختی تهران به مصاف تراکتورسازی تبریز می‌رود.