به گزارش خبرنگار مهر، همانطور که پیش بینی می‌شد دیپلماسی دیرهنگام و عجولانه فدراسیون کشتی مبنی بر کسب یک کرسی ارزشمند در هیات رئیسه فدراسیون جهانی کشتی جواب نداد و امیررضا خادم پس از یک سفر پرماجرا به محل برگزاری المپیک 2012 لندن و حضور در کنگره فیلا با ناکامی روبه‌رو شد.

این در حالی بود که حجت اله خطیب و همکارانش چندی پیش در اقدامی غیرمنتظره امیر رضا خادم را به عنوان نماینده پیشنهادی خود به فیلا معرفی کردند تا شاید با تکیه بر نام و عنوان خادم در کنگره فیلا، کشتی ایران هم پس از دو سال صاحب کرسی جدیدی در هیات رئیسه فدراسیون جهانی شود اما عدم رایزنی کافی با مسئولان فیلا و همچنین اقدامات دیرهنگام باعث شد تا این فرصت از دست رفته و کشتی ایران همچنان بدون نماینده در فدراسیون جهانی بماند.

محمدرضا یزدانی خرم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی طی سال‌های حضورش در راس امور کشتی ایران موفق شده بود اقدامات مثبتی در این جهت انجام دهد و راه کسب یکی از کرسی‌های ارزشمند هیات رئیسه را برای نمایندگان ایرانی هموار سازد اما تغییر و تحولات فدراسیون اجازه این کار را به او نداد و تمام رایزنی‌هایش نقش بر آب شد.

بدین ترتیب می‌توان ناکامی امیررضا خادم در انتخابات هیات رئیسه فیلا را نخستین ناکامی دیپلماسی خطیب و همکارانش در عرصه بین المللی با فدراسیون جهانی کشتی قلمداد کرد.

کنگره فیلا و انتخابات اعضای هیات رئیسه فدرسیون جهانی کشتی، ظهر امروز جمعه در حاشیه بازی‌های المپیک 2012 لندن برگزار شد.