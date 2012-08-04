انجام سالانه 90 هزار کارشناسی پزشکی قانونی گیلان برای مراجع قضایی

فریبرز آیتی فیروز آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پزشکی قانونی با به کارگیری پزشکان و کارشناسان متخصص و متبحر و با ارائه نظرات کارشناسی، به عنوان یکی از منابع معتبر و مورد استناد در احکام قضایی، از نهادهای موثر در گسترش عدل و عدالت در جامعه به شمار می آید.

وی اظهارداشت: این اداره کل پس از تاسیس سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1372 از دادگستری استان منفک و فعالیتهای تخصصی خود را به طور مستقل آغاز کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان گفت: در آن زمان 12 شهرستان استان شامل رشت، لاهیجان، فومن، آستانه اشرفیه، لنگرود، رضوانشهر، صومعه سرا، تالش، رودبار، بندر انزلی، آستارا و رودسر دارای اداره پزشکی قانونی بودند و در سالیان اخیر ادارات پزشکی قانونی در شهرستانهای شفت، ماسال، املش، خمام و بخش‌ های سنگر و رحیم آباد نیز راه اندازی شد.

وی افزود: در حال حاضر پزشکی قانونی گیلان دارای 18 مرکز در سطح استان است و سالانه 90 هزار مورد کارشناسی برای مراجع قضایی و سازمانهای دولتی انجام می دهد که از این تعداد 91 درصد موارد مربوط به معاینات بالینی و کمیسیونهای پزشکی، شش درصد مربوط به فعالیتهای آزمایشگاهی و سه درصد باقی‌ مانده مربوط به معاینه فوت شدگان با مرگهای غیر طبیعی و مشکوک است.

آیتی فیروزآبادی ادامه داد: هم اکنون این اداره کل دارای 103 پرسنل است، همچنین از همکاری پاره وقت بیش از 90 نفر متخصص و فوق تخصص رشته های مختلف علوم پزشکی که اغلب از اعضای هیئت علمی هستند به ویژه در بخش کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی بهره می برد.

وی همچنین با بیان اینکه طی دو ماهه نخست امسال در استان 21 نفر بر اثر مسمومیت با گازمنواکسیدکربن و سوختگی جان خود را از دست دادند، گفت: از این تعداد پنج نفر بر اثر مسمومیت با گازمنواکسید کربن (دو مرد و سه زن) و 16 نفر بر اثر سوختگی (نه مرد و هفت زن) جان خود را از دست دادند.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان افزود: طی دو ماه سال گذشته در استان مرگ ومیر ناشی از مسمومیت با گازمنواکسیدکربن و سوختگی به ترتیب هفت نفر (چهار مرد و سه زن) و 13 نفر (هشت مرد و پنج زن) بوده‌ است.

وی یادآور شد: در این مدت استانهای تهران (47 کشته)، خوزستان (45 کشته) و اصفهان (48 کشته) بیشترین موارد فوت بر اثر سوختگی و استانهای تهران و اصفهان به ترتیب با 36 و 13 کشته بیشترین آمار مرگ بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را به خود اختصاص دادند.