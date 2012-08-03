خادمان ورزش گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا مدیرکل تربیت بدنی گلستان بعد از ظهر جمعه در این مراسم افزود: هیئتهای ورزشی نقش عمده و اصلی را در رشد و ارتقای ورزش به خصوص پرورش قهرمانان و افتخارآفرینی آنها در عرصه های بین المللی ایفا می کنند.

وی در ادامه افزود: هیئتهای ورزشی با برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از تجارب پیشکسوتان ، ایجاد همدلی بین هیئت و ورزشکاران و تعامل با هیئت استان و اداره ورزش و جوانان شهرستانها می تواند نقش و جایگاه ویژه ای در رشد و ارتقای ورزش استان و افتخارآفرینی جوانان و قهرمانان این مرز و بوم در عرصه های ورزشی به خود اختصاص دهند.

مدیر کل ورزش و جوانان ضمن تقدیر و تشکر از هیئت دولت و مصوبات ارزشمند ورزشی آن در سفر اول و دوم و سوم عنوان کرد: بسیاری از مصوبات ارزشمند ورزشی هیئت دولت به بهره برداری رسیده و سرانه ورزشی استان رشد قابل توجهی داشته است و با افتتاح سالنهای ورزشی بخش عظیمی از نیازهای ورزشکاران به فضاهای ورزشی رفع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با حمایت مسئولان استان بویژه استاندار گلستان سایر پروژه های مصوب سفر هیئت دولت به استان به بهره برداری خواهد رسید .

دیدار با خانواده های شهدا

مدیر کل ورزش و جوانان استان پس از حضور در شهرستانها و بخشها با خانواده معظم شهدای ورزشکار نیز دیدار و از زحمات آنها قدردانی کرد.

پاشا از خانواده های شهدا به عنوان اسوه های صبر و ایثار نام برد که با اهدای فرزندانشان در راه دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلام از آرمانهای بلند بنیانگذار کبیر انقلاب دفاع کردند.

مدیر کل ورزش و جوانان بیان داشت : شهدا در راه دفاع از کشور جان خود را از دست داده اند و کسی نمی تواند جز خداوند بزرگ اجر و مزد آنها را بپردازد.