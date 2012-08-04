کشته شدن دو فرد مسلح در درگیری جنوب فیلیپین/ سیل همچنان قربانی می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دولت فیلیپین جمعه بعد از ظهر اعلام کرد که تلفات سیل در مناطق مرکزی این کشور به 39 نفر افزایش یافت.

شورای مدیریت بلایای طبیعی اعلام کرد که برخی از مردم فیلیپین در رودخانه های سرشار از باران های سیل آسا غرق شده و برخی دیگر متحمل صدمات وارده بر اثرسقوط درختان هستند.

همچنین دو هزار 785 منزل مسکونی ویران و 51.08 میلیون دلار خسارت به محصولات کشاروزی، دام و شیلات وارده شده و 29 جاده و سه پل مسدود شده است.

مقامات فیلیپینی پیشتر از اسکان آوارگان در مدارس و سالن های ورزشی و اعزام امدادگران با قایقهای نجات به مناطق سیل زده خبر داده بودند.

میزان بارش باران آنقدر سنگین است که سفارت آمریکا در مانیل در بیانیه ای اعلام کرد این سفارت به دلیل جاری شدن سیل در پی بارش باران های سیل آسا تعطیل شد.

ارتش فیلیپین همچنین در خبری دیگر اعلام کرد که درجریان درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفین چپگرا در جنوب این کشور دو نفر کشته شدند.

چهار هزار فرد مسلح که از سوی حزب کمونیست فیلیپین تامین می شوند، از 1969 تاکنون در 60 استان با نیروهای دولتی مبارزه می کنند.