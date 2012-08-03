حسین بابایان در حاشیه سفر به شهرستان شیروان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگاه صنایع ساختمان شیروان با دارا بودن 5 کارگاه مرتبط با صنایع ساختمان در محل مرکز فنی و حرفه‌ای این شهر راه اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه برای راه اندازی این مرکز اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال اختصاص یافته است، تصریح کرد: با توجه به هماهنگی فرمانداری شهرستان شیروان به احتمال فراوان این مرکز تا پایان سال مالی جاری به بهره برداری می‌رسد.

بابایان همچنین در بازدید از زندان شیروان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خدمت به افراد آسیب دیده است، افزود: این نهاد در خراسان شمالی همه ساله با استفاده از منابع و امکانات موجود نسبت به راه اندازی و ارتقای کارگاه‌های آموزشی در مراکز نگهداری و تربیت زندانیان اقدام می‌کند.

وی افزود: در این راستا طبق تفاهم نامه منعقد شده در سال گذشته فی ما بین این سازمان و اداره امور زندان‌ها مقرر شده تا فضای مورد نیاز از سوی اداره کل زندان‌ها در اختیار سازمان فنی و حرفه‌ای قرار گرفته و این سازمان نیز ضمن تهیه تجهیزات لازم، کارگاه‌های آموزشی را با سرمایه گذاری مشترک سازمان امور زندان‌ها راه اندازی کند.

وی گفت: در همین زمینه 6 کارگاه در رشته‌های درود گری، جوشکاری، برق، مکانیک، کشاورزی و تراشکاری در محل زندان شیروان تجهیز شده و پس از اتمام ماه مبارک رمضان نیز با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست سازمان فنی و حرفه‌ای به بهره برداری خواهد رسید.

بابایان تصریح کرد: تا کنون مبلغ 800 میلیون ریال جهت تکمیل و تجهیز این کارگاه‌ها هزینه شده است.