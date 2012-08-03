به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار در سخنانی با تسلیت شهادت حضرت خدیجه کبری (س) گفت: این بانوی بزرگ اسلام نقش مهمی در کنار رسول خدا (ص) جهت ترویج و نشر اسلام ایفا کرد.

وی گفت: مادری که فرزندی همچون فاطمه زهرا (س) در دامانش پرورش یابد افتخار قرار گرفتن در زمره چند زن بزرگ جهان اسلام را دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان گفت: حفظ و قرائت قرآن باید در خانواده‌های ما نهادینه شود.به کریم مهرشاد در نشست رابطان قرآنی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان کرمان اظهار داشت: مسابقه بزرگ مسبحات قدم مثبتی در راستای فرهنگ‌سازی قرآن کریم در بین کارکنان ادارات و خانواده‌های آنها است.

وی افزود: استاندار کرمان در بازدید از مؤسسه تسنیم ‌و کاری که ‌این مجموعه در زمینه برگزاری ‌مسابقه بزرگ قرآنی مسبحات انجام می‌دهد، خواستار تعمیم آن به کل جامعه استان و کشور شدند تا از ظرفیت‌های موجود کارکنان دولت و خانواده‌های آن استفاده کنیم.



طرح های مهرماندگار کرمان را متحول می کند



استاندار کرمان گفت: افتتاح طرح های مهرماندگار، تحول عظیمی را در بخش های مختلف راه، صنعت، خدمات و غیره این استان ایجاد می کند.

اسماعیل نجار، در حاشیه بازدید از قطعه سوم باند دوم بزرگراه باغین - بم - شورگز فزود: استان کرمان در ابتدا 36 طرح مهرماندگار داشت که با پیگیری های مکرر و حضور دستیار ویژه رییس جمهوری در کرمان این طرح ها به 50 مورد افزایش یافت.

وی اظهار داشت: اعتبار طرح های مهر ماندگار استان کرمان در حال حاضر به بیش از 70 هزار میلیارد ریال رسیده است.



استاندار کرمان با اشاره به اینکه محور بزرگراه باغین - بم - شورگز نیز در شمار طرح های اولویت دار مهر ماندگار است، گفت: قطعه سوم باند دوم بزرگراه باغین - بم - شورگز به طول 24 کیلومتر و با 19 میلیارد تومان اعتبار تا شهریور ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.



وی تصریح کرد: 44 کیلومتر از محور باغین - بم - شورگز که در منطقه جغرافیایی استان کرمان واقع شده است که تا خردادماه سال آینده به بهره برداری می رسد.



نجار، با اشاره به تردد زیاد خودروهای سبک و سنگین در محور باغین - بم - شورگز و تلفات زیاد انسانی در حوادث رانندگی این محور، تصریح کرد: 100 کیلومتر باقی مانده از محور بم شورگز نیز تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسد.

افزایش آگاهی مردم نسبت به بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید، ضروری است





اسماعیل نجار، استاندار کرمان در پنجاه و دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمان، افزود: با انجام آزمایش های کم کاری تیروئید در روزهای ابتدایی تولد می توان از بروز عوارض ناشی از کم کاری تیروئید در فرد جلوگیری کرد و لذا ضروری است، در این زمینه اطلاع رسانی و آگاه سازی انجام شود.

وی اضافه کرد: همچنین بخش های زایمان یا بیمارستان ها نیز در افزایش آگاهی در مورد این بیماری و انجام آزمایشات لازم در خصوص کم کاری مادر زادی تیروئید نقش مهمی ایفا می کنند.

وی بیان کرد: زمانی که والدین نوزاد از عوارض این بیماری آگاه شوند، آزمایش های لازم را در این رابطه انجام می دهند.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به دستور کار این نشست در زمینه پایش و ارتقای محصولات کشاورزی و سم باقی مانده در محصولات، گفت: سلامت مردم مهمترین نکته ای است که باید در این باره مورد توجه قرار گیرد.

وی از فرماندار کرمان خواست، تمهیدات لازم فراهم شود تا با خرید محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی، گوجه فرنگی، کدو، فلفل دلمه ای، پیاز و خیار سبز میزان سم موجود در این محصولات مورد بررسی قرار گیرد.

نجار، افزود: برای بررسی میزان سم موجود در این محصولات اداره کل استاندارد و تحقیاقات صنعتی استان و معاونت دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی کرمان این کار را انجام دهند



معاون استاندار کرمان دشمن جنگ پیچیده و سخت اقتصادی را آغاز کرده است



معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان با بیان این که دشمن جنگ سراسری، پیچیده و سخت اقتصادی را آغاز کرده است، حفظ وحدت ملی درباره این مساله را در استان و کشور، ضروری خواند.

جواد کمالی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کرمان، با اشاره به تحریم های موجود علیه جمهوری اسلامی، گفت: مساله تحریم از زوایای مختلف باید مدیریت شود.



وی تصریح کرد: دشمنان تبلیغات گسترده‌، پرحجم و سنگین را از طریق شبکه ‌ها و رسانه ‌های استکباری درباره موضوع تحریم علیه ایران انجام می دهند.



وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب از سال‌های قبل به این مساله پی برده بودند که سال‌ها را با عنوان‌های صرفه‌جویی، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی نامگذاری کردند.



کمالی، افزود: خیزش‌ های اسلامی و حوادث جهان اسلام از جمله مسایلی است که در تحریم ‌ها اثر دارد.



وی همچنین با اشاره به اوضاع نابسامان اقتصادی آمریکا، گفت: با وجود تبلیغاتی که برای مطلوب جلوه دادن اقتصاد خود انجام می‌دهند، اما گرفتاری ‌های بسیاری دارند.



وی اضافه کرد: خسارتی که غرب و جهان استکبار از تحریم ایران دیده 400 میلیارد دلار است که نمونه ساده آن ورشکستی کارخانه پژو فرانسه است.



معاون استاندار کرمان، گفت: اکنون استکبار در حال عقب نشینی است و نخستین مورد این است که 10 کشور از حوزه اروپا برای خرید نفت ایران معاف شدند.



کمالی، افزود: کشورهای شرقی مبادلات خود را مانند قبل با ایران ادامه می ‌دهند و اتاق ‌های بازرگانی دنیا اعلام کرده‌اند که تحریم علیه ایران را قبول ندارند.



وی تصریح کرد: 150 کشور با ایران مبادله مستقیم دارند و این موارد از نکات مثبت است.



کمالی، همچنین با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر گفت: تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از نوع صنعتی معضل جدیدی است که باید به صورت جدی با آن برخورد کرد.



وی تاکید کرد: مقابله با مواد مخدر باید به عنوان محور برنامه ‌های کاری قرار گیرد.



معاون استاندار کرمان، با بیان این که تاکنون فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام شده است، افزود: چهار هزار و 500 نفر در کشور و 450 نفر در استان کرمان در راه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسیده اند.

مسابقه بزرگ مسبحات بیست وششم ماه مبارک رمضان برگزار می شود



در جلسه هماهنگی بر گزاری مسابقه بزرگ مسبحات ، آقای مهرشاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار ماه مبارک رمضان را فرصت مناسبی برای خود سازی و زمینه خوبی جهت ترویج فعالیتهای دینی و مذهبی خواند و گفت: مسابقه بزرگ مسبحات از روشهای موثر در این راستا خواهد بود.

مهرشاد با قدر دانی از فعالیتهای صورت گرفته بوسیله موسسه قرآنی تسنیم در جهت نشر فرهنگ قرآنی گفت: خوشبختانه استان کرمان در این زمینه فعالیتهای درخشانی با کوشش تشکلهای مختلف قرآنی داشته است.

در این جلسه احمد فتحی مشاور استاندار گزارشی از فعالیتهای موسسه تسنیم ارائه کرد.

وی گفت: مسابقه مسبحات ویژه کارکنان ادارات استان و خانواده محترم آنها بود که با توجه به استقبال خوب شهروندان عموم مردم نیز با شرایط مندرج در اطلاعیه ها و سایت موسسه می توانند شرکت کنند.

