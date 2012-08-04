حاشیه نشینان "سیمره" تشنه اند/ روستایی که تنها یکساعت در روز آب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی روستای گنجینه زرونی از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهدشت با مراجعه به خبرنگار مهر و در میان نهادن مشکل آب شرب روستایشان تقاضای رسیدگی کردند.
اهالی این روستا هماکنون روزانه فقط یک ساعت آب جیرهبندی شده با کمترین فشار ممکن دارند که این حداقل مقدار نیز به 15خانوار نمیرسد، یعنی این 15 خانوار روستایی در طول شبانه روز حتی یک لیتر آب ندارند و آب شرب مورد نیازشان از آب جیرهبندی شده همسایهها تأمین میشود.
مشکل بیآبی باعث شده بعضی از اهالی این روستا به شهر مهاجرت کنند، روندی که استمرار آن اثرات مخرب و زیانباری در پی خواهد داشت زیرا مهاجرین نه از روی اختیار بلکه از روی اجبار و بی آنکه دارای کار یا درآمد کافی باشند به شهر میآیند.
دو سال پیش شبکه فرسوده روستا تعویض شد اما چون منبع همان چشمه قبلی بوده و خشکسالیهای اخیر نیز باعث خشکی چشمه شده است این موضوع همچنان مردم را رنج می دهد و تداوم وضعیت کنونی، خالی شدن روستا از سکنه و مهاجرت اجباری به شهر را دنبال دارد.
ساکنین روستا میگویند چاهی که در یکی از روستاهای همجوار حفر شده به اندازهای آب دارد که جوابگوی نیاز آبادیهای منطقه باشد و از این رو خواستارند که از این چاه که در روستای همجوارشان قرار دارد برای آنها آب آورده شود.
رئیس امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان کوهدشت در گفتگو با مهر در این رابطه عنوان کرد: سال 89 کار حفر دو حلقه چاه برای مجتمع زرونی و ریکا آغاز شده که با بهرهبرداری از این دو مجتمع مشکل آب شرب تمام روستاهای زرونی و ریکا برطرف میشود.
قاسم پور ادامه داد: با توجه به مقدار آب پیشبینی شده برای این چاهها که یکی از آنها دارای دبی آب هر ثانیه 40 لیتر و دیگری با دبی 20 لیتر در ثانیه است نه تنها مشکل آب شرب آنها برطرف میشود بلکه مازاد آب نیز خواهند داشت.
وی با بیان اینکه هم اکنون پیمانکار این پروژهها در حال فعالیت هستند، گفت: به دلیل کمبود بودجه و اعتبار فعلاً امکان آبرسانی به روستای گنجینه زرونی فراهم نیست ولی تا پایان سال 91 و از محل اعتبارات امسال کار آبرسانی انجام خواهد شد.
قاسمپور در تشریح مشکل کمآبی روستاهای شهرستان عنوان کرد: 170 روستای شهرستان کوهدشت به دلیل خشکسالیهای چند سال اخیر با مشکل کمآبی مواجه شدند.
وی ادامه داد: در این راستا از محل اعتبارات 8.4 میلیارد تومانی سال 90 که متأسفانه تنها 6.5 میلیارد تومان آن به پروژهها اختصاص یافت توانستیم 24 پروژه و مجتمع آبرسانی را راهاندازی کنیم و 7 پروژه نیز در دست اقدام داریم که در سال 91 تکمیل میشوند.
وی اظهار داشت: با کارهای انجام گرفته هم اکنون تنها 42 روستای شهرستان مشکل آب شرب دارند که در حال حاضر به وسیله تانکر به آنها آب میرسانیم و اگر 7 پروژه در دست اقدام که اعتبار پنج میلیارد تومانی نیاز دارند تکمیل شوند حدود 90 درصد مشکل آب شرب روستاهای شهرستان مرتفع میشود.
رئیس امور آب و فاضلاب روستای شهرستان کوهدشت یادآور شد: از سال 88 تا 90 تعداد 86 حلقه چاه برای تأمین آب شرب روستاهای شهرستان حفر شده است.
به هر روی به نظر می رسد علی رغم اقداماتی که در سالهای اخیر برای رفع مشکل آب شرب در روستاهای کوهدشت صورت گرفته است ولی از آنجا دامنه کمآبیها و خشکسالی در این شهرستان گسترده است همچنان رفع مشکل روستاهای این شهرستان نیازمند توجه بیشتر مسئولان و تزریق اعتبارات است.
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