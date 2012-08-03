مخالفت ایران با قطعنامه ضد سوری اعراب/ بانیان قطعنامه حامیان تروریستها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در مخالفت با پیش نویس قطعنامه ضد سوری اعراب تاکید کرد برخی کشورهایی که این پیش نویس را ارائه کرده اند، حامیان ترویستها هستند.



وی افزود این پیش نویس خواهان تحریم سوریه است در حالی که ملت این کشور از تحریمها به شدت رنج می برد.



نماینده ایران، برخی کشورها را به مانع تراشی در برابر انجام ماموریت نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه متهم کرد و این پیش نویس قطعنامه را دخالت آشکار در امور داخلی سوریه دانست.



نماینده ایران بر ضرورت حل سیاسی بحران سوریه تاکید و بر مخالفت جدی ایران با هرگونه دخالت خارجی تاکید کرد.



وی خاطر نشان کرد ما از پیامدهای منطقه ای ادامه تجاوزات مستمر به حاکمیت سوریه ابراز تاسف می کنیم.



نماینده ایران گفت ما گروههای سیاسی مخالف را به گفتگو با دولت سوریه برای حل سیاسی بحران دعوت می کنیم.



وی با بیان اینکه ایران برای میزبانی دولت و گروههای مخالف به منظور انجام گفتگو آماده است، تاکید کرد باید به دنبال راه حل سیاسی حل بحران باشیم، این پیش نویس، یکسویه و جانبدارانه است و پیامهای اشتباه به نام مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر می کند، ما از همه اعضای سازمان ملل متحد می خواهیم به این پیش نویس قطعنامه رای منفی دهند.