تصویب قطعنامه ضد سوری عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه گزارش داد پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی عربستان با 133 رای تصویب شد.



11 کشور به این قطعنامه رای منفی و 31 کشور هم رای ممتنع دادند.



بانیان این قطعنامه خواستار تشدید تحریمهای سوریه شده اند که ملت سوریه اولین ضرر کننده نتایج آن است.



شبکه فرانس 24 نیز گزارش داد متن پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی عربستان و جبهه عربی ضد سوری، از بندی که به صراحت خواستار کناره گیری بشار اسد از قدرت می شود، صرف نظر کرده است.



ناصر عبدالعزیز النصر نماینده قطر که کشورش یکی از حامیان اصلی گروههای مخالف و مسلح در سوریه و عامل ادامه ناامنی و بی ثباتی و کشتار است، با گرفتن ژست حمایت از مردم سوریه تصویب قطعنامه ضد سوری اعراب را آزمونی برای اعتبار سازمان ملل متحد دانست.

نماینده قطر در ادامه مواضع ضد سوری خود ادعا کرد مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید با تصویب این قطعنامه، قدرت خود را نشان دهد.



عبدالله المعملی نماینده عربستان در سازمان ملل متحد بانی اصلی این قطعنامه ضد سوری به ارائه پیش نویس این قطعنامه پرداخت که با نادیده گرفتن فعالیتهای خطرناک گروههای مسلح، تمام تقصیرها را به گردن ارتش سوریه انداخته و خواستار انتقال مسالمت آمیز قدرت شده است.



نماینده سعودی با نشان دادن رویکرد جنگ طلبانه رژیم عربستان مدعی شد راه حل سیاسی برای بحران سوریه کارساز نیست.



وی افزود تلاشهای شورای امنیت به سبب وتوی قطعنامه ها از سوی روسیه و چین نتیجه ای نداشت.



وی با گرفتن ژست طرفداری از مردم سوریه مدعی شد پیش نویس قطعنامه عربی تاکید می کند که جامعه بین المللی با کشتار در سوریه موافق نیست.



نماینده سعودی ادعا کرد : ما مطمئن هستیم که وجدان جهانی به ندای کمک خواهی مردم سوریه پاسخ خواهد داد.