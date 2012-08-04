قدرت الله نصیری امروز در گفتگو با مهر درباره جزئیات حادثه آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بندر امام، گفت: از ساعت 15:25 بعدازظهر روز گذشته جمعه 13 مرداد به دلیل نشتی گاز در خط لوله خوراک این مجتمع پتروشیمی حادثه آتش سوزی به وقوع پیوسته است.

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه در این حادثه آتش سوزی متاسفانه تاکنون یکی از کارکنان شاغل جان باخته است، تصریح کرد: 9 نفر هم به علت سوختگی به بیمارستان منتقل شده اند.



این مقام مسئول همچنین از مداوای سرپایی 6 نفر از کارکنان به طور سرپایی خبر داد و افزود: پس از گذشت بیش از 8 ساعت از وقوع آتش سوزی آتش خط لوله حادثه دیده مهار شد.



وی نام تنها فرد کشته شده در این حادثه را آقای "عبدالنور بنی سعید" عنوان کرد و افزود: کشته شدن سه تا چهار نفر در این حادثه آتش سوزی صحت ندارد و حتی مسئولان فرمانداری و استانداری هم اظهارات خود را درباره تعداد کشته شدگان اصلاح کرده اند.



نصیری با یادآوری اینکه به علت ارتفاع آتش شب گذشته امکان بررسی دلایل اصلی نشت گاز مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: امروز با برگزاری نشست ویژه‌ای با حضور مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت دلایل این حادثه مورد بررسی، تجذیه و تحلیل قرار می گیرد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه وضعیت جسمانی برخی از مصدومان این حادثه وخیم است، تبیین کرد: هم اکنون برخی از کارکنان آسیب دیده با سوختگی 20 تا 80 درصد روبرو هستند.



به گفته مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکنون هیچگونه خسارتی به واحدهای فرآیندی این مجتمع پتروشیمی وارد نشده است و به‌زودی تولید محصولات در این مجتمع پتروشیمی آغاز می‌شود.

نصیری همچنین در پاسخ به این سوال مهر که دلیل حادثه آتش سوزی عمدی بوده است، توضیح داد: مشکل آتش سوزی در خط لوله خوراک گازی مجتمع پتروشیمی بندر امام فنی است.



به گزارش مهر، پتروشیمی بندرامام یکی از مجتمع‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. محصولات تولیدی این مجتمع شامل اتان، پروپان، بوتان، پنتان، اتیلن، بنزین پیرولیز، نفت کوره، بنزن، زایلن‌ها، رافینت، آروماتیک‌های سنگین و پارازایلین است و با داشتن ظرفیت بالای تولید، نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی ایران است.



این مجتمع دارای 3 شرکت تولیدی فرآورش بندرامام، کیمیا بندرامام و بسپاران بندرامام است که در این میان فرآورش موفق شد سال گذشته نزدیک به 4 میلیون تن محصول تولید کند.