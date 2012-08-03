رستمی به مدال برنز المپیک دست پیدا کرد/ یک طلا فعلا پرید!

دومین وزنه بردار ایران در دسته 85 کیلوگرم سی امین دوره بازیهای المپیک که در حرکت یکضرب با 171 کیلوگرم به عنوان پنجمی رسیده بود، در حرکت دو ضرب با مهار وزنه 209 کیلوگرمی و در مجموع 380 کیلوگرم به مدال برنز المپیک دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از لندن و از محل سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی اکسل، رقابتهای حرکت دو ضرب دسته 85 کیلوگرم در شرایطی آغاز شد که وزنه بردار چینی که در حرکت یکضرب با 178 کیلوگرم اول شده بود، سه بار وزنه 205 کیلوگرمی را انداخت و اوت شد.کیانوش رستمی در حرکت اول وزنه 209 کیلوگرمی را بالای سر برد اما در در حرکت دوم نتوانست وزنه 215 کیلوگرمی را مهار کند. وی در حرکت سوم وزنه 214 کیلوگرمی را انتخاب کرد اما نتوانست این وزنه را مهار کند.